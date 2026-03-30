Burak Özberk ile Burçak Özberk boşanıyor mu, neden? Burçak Özberk, Burak Özberk'i aldattı mı, kiminle aldattı?

İş dünyasının tanınan isimlerinden Burak Özberk’in evliliği, magazin gündeminde büyük yankı uyandıran iddialarla sarsıldı. 14 yıllık eşi Burçak Özberk ile ilişkisi gündeme taşınan iş insanı, boşanma davası açarken merak edilen sorular da peş peşe gelmeye başladı. Burak Özberk ile Burçak Özberk gerçekten boşanıyor mu, boşanmanın nedeni ne ve Burçak Özberk’in iddia edildiği gibi sadakatsizliği söz konusu mu? Detaylar ve merak uyandıran gelişmeler haberin devamında…

BURAK ÖZBERK İLE BURÇAK ÖZBERK BOŞANIYOR MU?

İş insanı Burak Özberk, 14 yıllık eşi Burçak Özberk’e karşı 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı. Boşanma süreci Beykoz Aile Mahkemesi’nde devam ediyor ve henüz kesinleşmiş bir sonuç yok.

BURAK ÖZBERK İLE BURÇAK ÖZBERK NEDEN BOŞANIYOR?

Boşanma sebebi olarak Burak Özberk, eşinin kendisini iki basketbolcu ile aldattığını iddia ediyor. İddiaya göre, Burçak Özberk’in günlüğünden eşine yönelik sadakatsiz davranışları ortaya çıktı. Burak Özberk, aldatılma gerekçesiyle hem velayet hem de yüksek tazminat talebinde bulunuyor.

BURAK ÖZBERK KİMDİR?

Burak Özberk, Türkiye’nin kimya ve tutkal sektörlerinde tanınan iş insanlarından biridir. Kariyerine 1995 yılında National Starch Adhesives’te satış temsilcisi olarak başlayan Özberk, 2001 yılında Dalyan San Tic Ltd Şti’de ve 2011-2017 yılları arasında H.B.Fuller Kimya Türkiye’de üst düzey görevlerde bulundu. 2020’den beri Focus Hotmelt Türkiye A.Ş.’de General Manager olarak çalışmaktadır. İş dünyasında liderlik ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor.

BURÇAK ÖZBERK KİMDİR?

Burçak Özberk, 2012 yılında Burak Özberk ile evlenmiş ve çiftin 12 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. Evlilikleri son yıllarda sorunlu hale geldiği iddia ediliyor ve Burçak Özberk’in günlüğüne yazdığı öne sürülen sadakatsizlikler, boşanma davasının temelini oluşturuyor.