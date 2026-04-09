Burak Deniz gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemde magazin gündemini sallayan gelişmeler arasında Burak Deniz’in adı da öne çıktı. Sosyal medyada ve haber sitelerinde Burak Deniz’in gözaltına alındığına dair iddialar konuşulurken, kamuoyu hem bu operasyonun ayrıntılarını hem de ünlü oyuncunun hayat hikayesini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURAK DENİZ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Burak Deniz ünlülere yönelik yapılan yeni dalga operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer almaktadır.

BURAK DENİZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Burak Deniz’in gözaltı nedeni, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasıdır. Operasyonun detayları kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan bazıları şunlardır:

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek

Somer Sivrioğlu

Sinem Özenç Ünsal

Ogün Alibaş

Utku Ünsal

Elif Büşra Pekin

Ahsen Eroğlu

Mert Demir

Emre Fel

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991 doğumlu, Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. İstanbul’da doğmuş ve İzmit’te büyümüştür. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi eğitimi almıştır.

BURAK DENİZ YAŞINDA?

2026 itibarıyla 35 yaşındadır.

BURAK DENİZ NERELİ?

İstanbul, Türkiye doğumludur.

BURAK DENİZ’İN KARİYERİ

Burak Deniz, kariyerine 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisinde Onur rolüyle başladı. Aşk Laftan Anlamaz, Bizim Hikaye, Maraşlı, Bambaşka Biri ve Bir Gece Masalı gibi dizilerle tanındı. Sinema filminde ise Arada, Umami ve çeşitli projelerde rol aldı. Ayrıca web dizileri Cahil Melekler ve Şahmaran’da da karakterler canlandırdı. Özellikle romantik komedi ve dram türlerinde öne çıkan bir oyuncudur.