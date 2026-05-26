Bülent Tezcan kimdir, nerenin milletvekili? Bülent Tezcan kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Bülent Tezcan, Türkiye siyasetinde uzun yıllardır aktif görevler üstlenmiş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurumsal sorumlulukları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) milletvekilliği görevleriyle tanınan bir siyasetçidir. Hukuk eğitimi almış olan Tezcan, hem akademik hem de siyasi kariyerini bir arada yürütmüş  Bülent Tezcan kimdir, nerenin milletvekili? Bülent Tezcan kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

BÜLENT TEZCAN KİMDİR?

Bülent Tezcan, 1965 yılında Samsun’un Havza ilçesinde doğmuştur. Hukukçu kimliğiyle bilinen Tezcan, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Aydın’ın Kuşadası ilçesinde serbest avukat olarak mesleki hayatına başlamıştır.

Siyasi kariyerine yerel düzeyde başlayan Tezcan, CHP içinde çeşitli kademelerde görev almıştır. 1999-2002 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı, 2003-2007 yılları arasında ise CHP Aydın İl Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Parti içi örgütlenme ve hukuk alanındaki uzmanlığı sayesinde CHP Genel Merkezi’nde de önemli görevler üstlenmiştir.

2012-2018 yılları arasında CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, 2017-2018 döneminde Parti Sözcülüğü görevini üstlenmiştir. Ayrıca Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

Bunun yanında Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak temel hukuk ve turizm hukuku dersleri vermiştir.

BÜLENT TEZCAN NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Bülent Tezcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aydın milletvekili olarak görev yapmıştır. 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Aydın’ı temsil ederek yasama faaliyetlerine katılmıştır.

BÜLENT TEZCAN KAÇ YAŞINDA?

Bülent Tezcan, 1965 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 61 yaşındadır. 

BÜLENT TEZCAN NERELİ?

Bülent Tezcan, Samsun’un Havza ilçesinde doğmuştur. 

BÜLENT TEZCAN'IN EŞİ KİM?

Bülent Tezcan, evlidir ve iki çocuk babasıdır. Eşi Süheyla Demirel Tezcan’dır. 

