Bülent Şakrak kimdir? Bülent Şakrak kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Bülent Şakrak hakkında araştırmalar hız kazandı. “Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları kullanıcılar tarafından sıkça sorgulanırken, oyuncunun kariyer geçmişi ve biyografisi de yeniden ilgi odağı oldu. İşte Bülent Şakrak’ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler…

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

Bülent Şakrak, Türk oyuncu ve sunucudur. Tiyatro kökenli bir sanatçı olan Şakrak, hem sahne çalışmaları hem de televizyon ve sinema projeleriyle tanınmıştır. Özellikle “Yılan Hikâyesi” dizisindeki “Çaycı Avni” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Şakrak, zamanla televizyon ve dijital platformlarda da birçok yapımda yer almıştır.

BÜLENT ŞAKRAK KAÇ YAŞINDA?

Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

BÜLENT ŞAKRAK NERELİ?

Bülent Şakrak, İstanbul doğumludur. Yani aslen İstanbulludur.

BÜLENT ŞAKRAK’IN KARİYERİ

Bülent Şakrak, oyunculuk kariyerine 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu’nda başlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır.

Tiyatro alanında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Kent Oyuncuları gibi önemli topluluklarda görev almış, “39 Basamak”, “Macbeth” ve “Cimri” gibi birçok oyunda sahneye çıkmıştır.

Televizyonda ise “Yılan Hikâyesi”, “Arka Sokaklar”, “Sefirin Kızı” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi dizilerde rol almıştır. Sinema ve dijital platformlarda da aktif olarak yer alan Şakrak, “Erşan Kuneri” ve “Dudullu Postası” gibi yapımlarda da performans sergilemiştir.