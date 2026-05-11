Buket Güler Ozan neden yok, Buket Güler Ozan Halk TV'den ayrıldı mı, Buket Güler Ozan nerede, Buket Güler Ozan hangi kanalda?

Halk TV’de yaşanan sunucu ayrılıkları arasında Buket Güler Ozan’ın durumu da merak konusu oldu. “Buket Güler Ozan Halk TV’den ayrıldı mı ve şimdi hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, Ozan’ın ayrılık sürecine dair gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kanalda yaşanan değişimlerin ardından gözler Buket Güler Ozan’ın kariyerine çevrildi.

HALK TV’DE SUNUCU KRİZİ VE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Halk TV’de son günlerde yaşanan sunucu ayrılıkları medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. “Halk TV’den kimler neden ayrıldı, Halk TV’den ayrılan sunucular kimler?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, kanalın ekran yüzlerinde dikkat çeken bir değişim süreci yaşanıyor. Art arda gelen istifa ve ayrılık haberleri, kanalın yayın kadrosunda önemli bir dönüşüm sürecine işaret ediyor.

REMZİYE DEMİRKOL’UN VEDASI GÜNDEM OLDU

Halk TV’de görev yapan Remziye Demirkol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu. Demirkol, sabah saatlerinde istifasını verdiğini belirterek duygusal bir veda mesajı paylaştı. “Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım” ifadeleriyle izleyicilere seslenen Demirkol, kanal arkadaşlarına ve seyircilere teşekkür ederek ayrılık kararını açıkladı.

SOREL DAĞISTANLI VE SEDA SELEK AYRILIK SÜRECİ

Ayrılık sürecinde öne çıkan isimlerden biri Sorel Dağıstanlı oldu. Daha önce Seda Selek’in Halk TV’den ayrıldığını açıklamasıyla başlayan süreçte Dağıstanlı, sosyal medya paylaşımı nedeniyle kanaldan ayrıldığını duyurdu. Seda Selek ise sunduğu programın sonunda yaptığı açıklamada ayrılık kararını “haklı gerekçelere” dayandırdığını ifade etmişti.

HALK TV’DE GERİLİM VE MAHİROĞLU AÇIKLAMALARI

Ayrılıkların ardından Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun açıklamaları da tartışma konusu oldu. Mahiroğlu, kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak farklı değerlendirmelerde bulunurken, bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sorel Dağıstanlı ise Mahiroğlu’na yanıt vererek iddiaları reddetti ve süreçle ilgili farklı bir tablo ortaya koydu.

BUKET GÜLER OZAN VE GÖZDE ŞEKER DE KANALDAN AYRILDI

Halk TV’deki ayrılık dalgası Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker ile devam etti. Buket Güler Ozan yaşanan gelişmelerin ardından kanaldan ayrıldığını açıklarken, Gözde Şeker ise ana haber bülteninde yaptığı duyuruyla son yayın tarihini paylaştı. Böylece kanalın ekran kadrosunda kısa sürede dikkat çeken bir değişim yaşanmış oldu.

HALK TV’DEN AYRILAN SUNUCULAR

Son gelişmelerle birlikte Halk TV’den ayrılan sunucular şu isimlerden oluştu: Remziye Demirkol, Sorel Dağıstanlı, Seda Selek, Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker. Bu ayrılıklar, kanalın yayın kadrosunda önemli bir dönüşüm sürecini beraberinde getirdi.