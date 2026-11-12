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Bugün Uzman Çavuşlar günü mü? Uzman Çavuşlar günü ne zaman, bugün mü?

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Bugün Uzman Çavuşlar günü mü? Uzman Çavuşlar günü ne zaman, bugün mü?
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Uzman çavuşların görev ve fedakârlıklarının hatırlandığı 12 Kasım tarihi, her yıl Uzman Çavuşlar Günü olarak anılıyor. Bu özel gün dolayısıyla vatandaşlar, “Bugün Uzman Çavuşlar Günü mü, ne zaman kutlanıyor?” sorularına yanıt ararken günün resmî statüsünü de araştırıyor. Detaylar haberimizde.

Bugün Uzman Çavuşlar günü mü? Uzman Çavuşlar günü ne zaman, bugün mü? Uzman çavuşların görev ve hizmetlerinin hatırlandığı 12 Kasım tarihi, her yıl Uzman Çavuşlar Günü olarak anılıyor. 2026 yılında 12 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle bugün Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla kutlama ve anma mesajları paylaşılıyor. Ancak günün resmî statüsü ile kamuoyunda bu adla anılması birbirinden ayrı değerlendirilmeli.

UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Uzman Çavuşlar Günü, Türkiye'de her yıl 12 Kasım tarihinde anılıyor. 2026 yılında bu tarih perşembe gününe denk geliyor. Görevdeki ve emekli uzman çavuşların yanı sıra şehitler ve gaziler de bu tarihte yayımlanan mesajlarda anılıyor.

12 Kasım tarihi, çeşitli kamu kurumlarının ve meslek kuruluşlarının geçmiş yıllarda yayımladığı kutlama mesajlarında da kullanıldı. Millî Savunma Bakanlığı da 2021 yılında 12 Kasım dolayısıyla uzman erbaşlara yönelik bir kutlama mesajı yayımlamıştı.

12 KASIM BUGÜN UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ MÜ?

Evet. Bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe, Türkiye'de Uzman Çavuşlar Günü olarak anılıyor. Bu kapsamda uzman çavuşların mesleki emeklerine ve görevleri sırasında üstlendikleri sorumluluklara dikkat çekiliyor.

Bununla birlikte 12 Kasım'ın kanunla belirlenmiş resmî bir özel gün veya resmî tatil statüsü bulunmuyor. Dolayısıyla bu tarih, kamu kurumları ve ilgili kuruluşlar tarafından da benimsenen bir anma ve kutlama günü niteliği taşıyor.

12 KASIM NEDEN UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

12 Kasım'ın Uzman Çavuşlar Günü olarak belirlenmesinin geçmişine ilişkin farklı anlatımlar bulunuyor. Yaygın açıklamalardan biri, uzman çavuşların 1986 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve başlamasıyla bu tarihin ilişkilendirilmesi.

Ancak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun kabul tarihi 18 Mart 1986, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarih ise 25 Mart 1986'dır. Dolayısıyla kanunun yürürlük tarihinin 12 Kasım olduğu bilgisi doğru değildir. Ayrıca Uzman Çavuşlar Günü'nün ilk kez hangi yıl kutlandığını veya 12 Kasım'ın hangi kararla belirlendiğini kesin olarak ortaya koyan bir kayıt bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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