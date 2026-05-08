Bugün Süper Lig’de maç var mı?

Süper Lig’de bugün maç var mı sorusu, futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Taraftarlar, günün fikstürünü ve oynanacak karşılaşmaları öğrenmek için resmi maç programını kontrol ediyor. Ligdeki son gelişmeler ve güncel karşılaşma takvimi, futbol heyecanını yakından takip edenler için büyük önem taşıyor.

Trendyol Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor karşısında alacağı galibiyetle 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını yakalıyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadelede kazanması halinde sezonun bitimine haftalar kala ipi göğüslemiş olacak.

KÜME DÜŞME HATTINDA KRİTİK MÜCADELE

Kocaelispor deplasmanına çıkacak olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise ligde kalma mücadelesinde hayati bir maça çıkıyor. İstanbul ekibi, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu karşılaşma, sezonun en kritik alt sıralar maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre 33. hafta karşılaşmaları Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Haftanın programında Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Galatasaray-Antalyaspor, Beşiktaş-Trabzonspor, Başakşehir-Samsunspor, Kocaelispor-Fatih Karagümrük, Göztepe-Gaziantep FK, Konyaspor-Fenerbahçe, Eyüpspor-Çaykur Rizespor ve Alanyaspor-Kayserispor mücadeleleri yer alıyor.