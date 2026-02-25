Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi 2026? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte takvimde hangi günde olunduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Orucun kaçıncı günündeyiz? İmsakiye bilgilerine göre hem oruç süresi hem de bayrama kalan gün sayısı yakından takip ediliyor.

BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ?

25 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla Ramazan ayının 7. gününe girildi. Oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini 2026 Ramazan imsakiyesine göre takip ederken, ayın kaçıncı gününde olunduğu da gün gün kontrol ediliyor. Ramazan ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte takvimdeki ilerleyiş daha da dikkat çekici hale geldi.

Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmeye devam edecek. 25 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Ramazan ayının sona ermesine 22 gün kaldı. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç günlük Ramazan Bayramı başlayacak.

Ramazanın kalan günleri şöyledir:

26 Şubat: Ramazanın 8. Günü

27 Şubat: Ramazanın 9. Günü

28 Şubat: Ramazanın 10. Günü

1 Mart: Ramazanın 11. Günü

2 Mart: Ramazanın 12. Günü

3 Mart: Ramazanın 13. Günü

4 Mart: Ramazanın 14. Günü

5 Mart: Ramazanın 15. Günü

6 Mart: Ramazanın 16. Günü

7 Mart: Ramazanın 17. Günü

8 Mart: Ramazanın 18. Günü

9 Mart: Ramazanın 19. Günü

10 Mart: Ramazanın 20. Günü

11 Mart: Ramazanın 21. Günü

12 Mart: Ramazanın 22. Günü

13 Mart: Ramazanın 23. Günü

14 Mart: Ramazanın 24. Günü

15 Mart: Ramazanın 25. Günü

16 Mart: Ramazanın 26. Günü

17 Mart: Ramazanın 27. Günü

18 Mart: Ramazanın 28. Günü

19 Mart: Ramazanın 29. Günü

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇI?

Ramazan ayının hangi gününde olunduğu sorusu, özellikle ibadetlerini düzenli şekilde sürdüren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı imsakiyesine göre Ramazan ayı toplam 29 gün olarak planlandı ve takvim buna göre şekillendi. Günlük olarak sahur ve iftar saatlerine göre plan yapan vatandaşlar, aynı zamanda ayın kaçıncı gününde olduklarını da kontrol ediyor.

Ramazan Bayramı takvimine göre 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe olarak idrak edilecek. 20 Mart 2026 Cuma günü bayramın 1. günü, 21 Mart 2026 Cumartesi 2. günü ve 22 Mart 2026 Pazar ise 3. günü olacak. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç gün sürecek bayram dönemi başlayacak.