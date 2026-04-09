Bugün maç var mı? 9 Nisan Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Nisan Perşembe akşamı spor tutkunları büyük bir heyecana hazır olsun. Futbol ve basketbol liglerindeki kritik mücadeleler, şampiyonluk yolundaki önemli karşılaşmalar ve unutulmaz anlar ekranlara taşınacak. Maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı, sporseverler tarafından merakla araştırılırken, gecenin öne çıkan müsabakaları spor gündeminin zirvesinde olacak. Peki, bugün maç var mı? 9 Nisan Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 10:15 – TRT Spor : Trendyol Süper Lig (Futbol) – Diğer
- 15:30 – TRT Spor : Gündem Futbol (Futbol) – Canlı
- 17:00 – TRT Spor : Boluspor – Sivasspor (Futbol) – Canlı
- 19:00 – S Sport Plus: Damac – Al Qadsiah (Futbol) – Diğer
- 19:00 – HT Spor : Maç Yolu (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN Sports 1: Çaykur Rizespor – Samsunspor (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN Sports 2: İstanbulspor – Erzurumspor (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN MAX1: Esenler Erokspor – Amedspor (Futbol) – Diğer
- 21:00 – A Spor : Süper Lig Analiz (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Braga – Real Betis (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Bologna – Aston Villa (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Freiburg – Celta Vigo (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Porto – Nottingham Forest (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Crystal Palace – Fiorentina (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Mainz – Strasbourg (Futbol) – Diğer
- 22:00 – TRT Spor : Aktüel Futbol (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Rayo Vallecano – AEK (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Shakhtar Donetsk – AZ Alkmaar (Futbol) – Diğer
- 01:30 – TRT Spor : Spor Artı (Futbol) – Diğer