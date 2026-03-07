Bugün maç var mı? 7 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
7 Mart Cumartesi, sporseverler için dopdolu bir gün olacak. Futbol ve basketbol liglerinde kritik maçlar oynanacak, şampiyonluk yarışları ve heyecan dolu karşılaşmalar gündemi belirleyecek. Taraftarlar, maç saatlerini ve hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek için şimdiden araştırmalara başladı. Peki, bugün maç var mı? 7 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 12:00 – TRT Spor : Avrupa Sahnesi (Futbol) – Canlı
- 13:30 – Tabii Tabii: Sivasspor - Keçiörengücü (Futbol) – Diğer
- 13:30 – S Sport Plus: Cumartesi Futbolu (Futbol) – Canlı
- 13:30 – TRT Spor : Erzurumspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı
- 13:30 – Bi Kanal: Orduspor - Karabük İY (Futbol) – Diğer
- 14:00 – A Spor : Derbi Günü (Futbol) – Diğer
- 15:00 – A Spor : Derbi Özel (Futbol) – Canlı
- 15:00 – Tivibu Spor 4: Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (Futbol) – Canlı
- 15:00 – S Sport Plus: Darmstadt 98 - Holstein Kiel (Futbol) – Canlı
- 15:00 – Tivibu Spor 2: Paderborn - Braunschweig (Futbol) – Diğer
- 15:00 – HT Spor: Derbi Özel (Futbol) – Canlı
- 15:15 – Tabii Tabii: Mansfield - Arsenal (Futbol) – Canlı
- 15:30 – A Spor: Çorluspor 1947 - Galata Spor (Futbol) – Canlı
- 15:30 – Bi Kanal: Muğlaspor - Adanaspor (Futbol) – Canlı
- 16:00 – BeIN Sports 2: Rams Başakşehir - Göztepe (Futbol) – Canlı
- 16:00 – S Sport Plus: Osasuna - Mallorca (Futbol) – Canlı
- 16:00 – TRT Spor: Çorum FK - Hatayspor (Futbol) – Canlı
- 16:00 – Tabii Tabii: Bandırmaspor - İstanbulspor (Futbol) – Canlı
- 17:00 – S Sport Plus: Cagliari - Como (Futbol) – Canlı
- 17:30 – S Sport Plus: Heidenheim - Hoffenheim (Futbol) – Canlı
- 17:30 – S Sport Plus: Wolfsburg - Hamburg (Futbol) – Canlı
- 17:30 – S Sport Plus: Freiburg - Bayer Leverkusen (Futbol) – Canlı
- 17:30 – S Sport Plus: Mainz - Stuttgart (Futbol) – Canlı
- 17:30 – S Sport Plus: Leipzig - Augsburg (Futbol) – Diğer
- 18:00 – HT Spor: Maç Yolu (Futbol) – Diğer
- 18:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol (Futbol) – Diğer
- 18:00 – A Spor: Derbiye Doğru (Futbol) – Canlı
- 18:15 – S Sport Plus: Levante - Girona (Futbol) – Canlı
- 18:30 – Tivibu Spor 4: Groningen - Ajax (Futbol) – Canlı
- 19:00 – BeIN Sports 3: Nantes - Angers (Futbol) – Diğer
- 19:00 – TRT Spor: BJK-GS Maç Özetleri (Futbol) – Diğer
- 19:00 – A Spor: Takım Oyunu (Futbol) – Diğer
- 19:20 – TRT Spor: Stadyum (Futbol) – Canlı
- 20:00 – TRT Spor: Amedspor - Serik Bld. (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN Sports 1: Beşiktaş - Galatasaray (Futbol) – Diğer
- 20:00 – A Spor: Skorbord (Futbol) – Canlı
- 20:00 – S Sport Plus: Atalanta - Udinese (Futbol) – Canlı
- 20:30 – S Sport Plus: Atletico Madrid - Real Sociedad (Futbol) – Canlı
- 20:30 – S Sport Plus: Köln - B.Dortmund (Futbol) – Canlı
- 20:45 – Tabii Tabii: Wrexham - Chelsea (Futbol) – Diğer
- 20:45 – A Spor: Devre Arası (Futbol) – Canlı
- 21:00 – S Sport Plus: Braga - Sporting Lisbon (Futbol) – Canlı
- 21:00 – BeIN Sports 3: Auxerre - Strasbourg (Futbol) – Diğer
- 21:00 – A Spor: Skorbord (Futbol) – Canlı
- 22:00 – S Sport Plus: Al Nassr - Neom (Futbol) – Canlı
- 22:00 – S Sport Plus: PSV - AZ Alkmaar (Futbol) – Canlı
- 22:00 – Tabii Tabii: Kuzey İrlanda - Türkiye (Kadın Futbol) – Diğer
- 22:00 – A Spor: 90+1 (Futbol) – Diğer
- 22:00 – HT Spor: Dakika 90 (Futbol) – Canlı
- 22:30 – Tivibu Spor 2: Bochum - Kaiserslautern (Futbol) – Canlı
- 22:45 – S Sport Plus: Juventus - Pisa (Futbol) – Canlı
- 23:00 – S Sport Plus: Athletic Bilbao - Barcelona (Futbol) – Canlı
- 23:00 – Tabii Tabii: Newcastle - Manchester City (Futbol) – Canlı
- 23:05 – BeIN Sports 3: Toulouse - Marsilya (Futbol) – Diğer
- 00:00 – TRT Spor: Teknik Analiz (Futbol) – Diğer
- 00:00 – A Spor: Takım Oyunu Gece (Futbol) – Diğer