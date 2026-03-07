Bugün maç var mı? 7 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

7 Mart Cumartesi akşamı, sporseverler ekran başına kilitlenecek. Futbol karşılaşmaları ön planda olacak, takımlar ligdeki konumlarını sağlamlaştırmak ve kritik puanlar kazanmak için mücadele verecek. Taraftarlar maç saatleri ve yayın kanallarını merak ederken, gecenin öne çıkan karşılaşmaları ve yayın akışı haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

12:00 – TRT Spor : Avrupa Sahnesi (Futbol) – Canlı

: Avrupa Sahnesi (Futbol) – Canlı 13:30 – Tabii Tabii: Sivasspor - Keçiörengücü (Futbol) – Diğer

13:30 – S Sport Plus: Cumartesi Futbolu (Futbol) – Canlı

13:30 – TRT Spor : Erzurumspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı

: Erzurumspor - Manisa FK (Futbol) – Canlı 13:30 – Bi Kanal: Orduspor - Karabük İY (Futbol) – Diğer

14:00 – A Spor : Derbi Günü (Futbol) – Diğer

: Derbi Günü (Futbol) – Diğer 15:00 – A Spor : Derbi Özel (Futbol) – Canlı

: Derbi Özel (Futbol) – Canlı 15:00 – Tivibu Spor 4: Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (Futbol) – Canlı

4: Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (Futbol) – Canlı 15:00 – S Sport Plus: Darmstadt 98 - Holstein Kiel (Futbol) – Canlı

15:00 – Tivibu Spor 2: Paderborn - Braunschweig (Futbol) – Diğer

15:00 – HT Spor: Derbi Özel (Futbol) – Canlı

15:15 – Tabii Tabii: Mansfield - Arsenal (Futbol) – Canlı

15:30 – A Spor: Çorluspor 1947 - Galata Spor (Futbol) – Canlı

15:30 – Bi Kanal: Muğlaspor - Adanaspor (Futbol) – Canlı

16:00 – BeIN Sports 2: Rams Başakşehir - Göztepe (Futbol) – Canlı

16:00 – S Sport Plus: Osasuna - Mallorca (Futbol) – Canlı

16:00 – TRT Spor: Çorum FK - Hatayspor (Futbol) – Canlı

16:00 – Tabii Tabii: Bandırmaspor - İstanbulspor (Futbol) – Canlı

17:00 – S Sport Plus: Cagliari - Como (Futbol) – Canlı

17:30 – S Sport Plus: Heidenheim - Hoffenheim (Futbol) – Canlı

17:30 – S Sport Plus: Wolfsburg - Hamburg (Futbol) – Canlı

17:30 – S Sport Plus: Freiburg - Bayer Leverkusen (Futbol) – Canlı

17:30 – S Sport Plus: Mainz - Stuttgart (Futbol) – Canlı

17:30 – S Sport Plus: Leipzig - Augsburg (Futbol) – Diğer

18:00 – HT Spor: Maç Yolu (Futbol) – Diğer

18:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol (Futbol) – Diğer

18:00 – A Spor: Derbiye Doğru (Futbol) – Canlı

18:15 – S Sport Plus: Levante - Girona (Futbol) – Canlı

18:30 – Tivibu Spor 4: Groningen - Ajax (Futbol) – Canlı

19:00 – BeIN Sports 3: Nantes - Angers (Futbol) – Diğer

19:00 – TRT Spor: BJK-GS Maç Özetleri (Futbol) – Diğer

19:00 – A Spor: Takım Oyunu (Futbol) – Diğer

19:20 – TRT Spor: Stadyum (Futbol) – Canlı

20:00 – TRT Spor: Amedspor - Serik Bld. (Futbol) – Canlı

20:00 – BeIN Sports 1: Beşiktaş - Galatasaray (Futbol) – Diğer

20:00 – A Spor: Skorbord (Futbol) – Canlı

20:00 – S Sport Plus: Atalanta - Udinese (Futbol) – Canlı

20:30 – S Sport Plus: Atletico Madrid - Real Sociedad (Futbol) – Canlı

20:30 – S Sport Plus: Köln - B.Dortmund (Futbol) – Canlı

20:45 – Tabii Tabii: Wrexham - Chelsea (Futbol) – Diğer

20:45 – A Spor: Devre Arası (Futbol) – Canlı

21:00 – S Sport Plus: Braga - Sporting Lisbon (Futbol) – Canlı