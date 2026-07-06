Bugün maç var mı? 6 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada çeyrek final bileti için mücadele edecek takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "6 Temmuz Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek takımlar sahaya çıkarken, futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. İşte 6 Temmuz Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin tüm detaylar…
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