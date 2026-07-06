Bugün maç var mı? 6 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek takımlar sahaya çıkarken, futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. İşte 6 Temmuz Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin tüm detaylar…

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