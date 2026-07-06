Haberler

Bugün maç var mı? 6 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 6 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada çeyrek final bileti için mücadele edecek takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "6 Temmuz Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek takımlar sahaya çıkarken, futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. İşte 6 Temmuz Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin tüm detaylar…

TRT SPOR

  • 09.00 – İlk Baskı (Canlı)
  • 10.00 – İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 11.00 – Spor Manşet (Canlı)
  • 14.30 – Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16.00 – Gündem Futbol (Canlı)

HT SPOR

  • 09.00 – Başlama Vuruşu (Canlı)
  • 19.00 – Dünya Kupası Özel (Canlı)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Hatay'da ağaca asılı halde cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi

Ağaca asılı halde bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar