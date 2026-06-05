Bugün maç var mı? 5 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

5 Haziran günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Farklı liglerde ve organizasyonlarda sahaya çıkacak takımlar, sezon hedefleri doğrultusunda kritik puan mücadelesi verecek. Günün öne çıkan karşılaşmaları ve maç saatleri sporseverler tarafından yakından takip edilirken, futbol gündemindeki gelişmeler de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 5 Haziran maç programına dair detaylar...

FUTBOL YAYIN PROGRAMI

07:00 – TRT Spor : Dünya Kupası Finalleri

: Dünya Kupası Finalleri 07:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A

07:30 – TRT Spor : Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi

: Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi 09:00 – HT Spor : Başlama Vuruşu

: Başlama Vuruşu 11:30 – S Sport: Özetler

12:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A

12:45 – S Sport: Özetler

13:00 – S Sport: İspanya LaLiga

14:00 – A Spor : Kupada Bugün

: Kupada Bugün 14:00 – TRT Spor : Spor Stüdyosu