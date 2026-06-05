Bugün maç var mı? 5 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
5 Haziran Cuma günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Gün boyunca farklı liglerde ve organizasyonlarda sahaya çıkacak ekipler, hedefleri doğrultusunda kritik puan mücadeleleri verecek. Futbol tutkunları ise günün maç programını, karşılaşmaların başlama saatlerini ve sahadan gelecek sonuçları yakından takip ediyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
5 Haziran günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Farklı liglerde ve organizasyonlarda sahaya çıkacak takımlar, sezon hedefleri doğrultusunda kritik puan mücadelesi verecek. Günün öne çıkan karşılaşmaları ve maç saatleri sporseverler tarafından yakından takip edilirken, futbol gündemindeki gelişmeler de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 5 Haziran maç programına dair detaylar...
FUTBOL YAYIN PROGRAMI
- 07:00 – TRT Spor : Dünya Kupası Finalleri
- 07:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 07:30 – TRT Spor : Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi
- 09:00 – HT Spor : Başlama Vuruşu
- 11:30 – S Sport: Özetler
- 12:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 12:45 – S Sport: Özetler
- 13:00 – S Sport: İspanya LaLiga
- 14:00 – A Spor : Kupada Bugün
- 14:00 – TRT Spor : Spor Stüdyosu
- 15:30 – TRT Spor: Kupanın Ev Sahipleri
- 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol
- 17:00 – S Sport: Şampiyon Barcelona
- 17:00 – S Sport Plus: Şampiyon Inter
- 20:00 – TRT Spor: A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Özet
- 20:00 – S Sport Plus: Made In Italy
- 20:00 – A Spor: ZTK Finaller
- 20:00 – HT Spor: Nokta Transfer
- 20:30 – TRT Spor: İhtimaller Kupası
- 21:00 – A Spor: Transfer Raporu (Canlı)
- 21:00 – NOW: Hakan Safi Özel Yayın
- 22:00 – TRT Spor: Dünya Kupasına Doğru (Canlı)
- 22:00 – NOW: Aziz Yıldırım Özel Yayın
- 23:30 – TRT Spor: Aktüel Futbol