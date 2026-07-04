Bugün maç var mı? 4 Temmuz Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 4 Temmuz Cumartesi günü oynanacak kritik eleme karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası maçları, başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen ayrıntılar...

4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL YAYIN AKIŞI

09.30 – TRT Spor : Orhan Ayhan'la

: Orhan Ayhan'la 10.00 – TRT Spor : Spor Bülteni

: Bülteni 11.00 – TRT Spor: 2026 Dünya Kupası Özetler

14.30 – TRT Spor: Kupanın Formaları

15.00 – Tivibu Spor: Kupa Bülteni

15.30 – Tivibu Spor: Kupa Günlüğü

17.00 – TRT Spor: Spor Bülteni

18.00 – Tivibu Spor: Tivibu Ana Haber