Bugün maç var mı? 4 Temmuz Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son 16 turunda oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde gözler günün maç programına çevrilirken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "2026 Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 4 Temmuz Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 4 Temmuz Cumartesi günü oynanacak kritik eleme karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası maçları, başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen ayrıntılar...
4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL YAYIN AKIŞI
- 09.30 – TRT Spor : Orhan Ayhan'la
- 10.00 – TRT Spor : Spor Bülteni
- 11.00 – TRT Spor: 2026 Dünya Kupası Özetler
- 14.30 – TRT Spor: Kupanın Formaları
- 15.00 – Tivibu Spor: Kupa Bülteni
- 15.30 – Tivibu Spor: Kupa Günlüğü
- 17.00 – TRT Spor: Spor Bülteni
- 18.00 – Tivibu Spor: Tivibu Ana Haber
- 18.30 – TRT Spor: 2026 Dünya Kupası Özetler
- 19.00 – TRT Spor: Kupa Saati
- 19.00 – Tivibu Spor: Kupa Yolu
- 20.00 – TRT 1: Kanada - Fas (Canlı)
- 22.00 – TRT Spor: Kupa Saati
- 22.00 – Tivibu Spor: Transfer Market
- 23.00 – Tivibu Spor: Taktik Masası Gece
- 23.15 – TRT 1: Kupa Saati
- 00.00 – TRT 1: Paraguay - Fransa (Canlı)