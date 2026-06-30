Bugün maç var mı? 30 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
30 Haziran Salı günü futbolseverleri, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak kritik karşılaşmalar bekliyor. Turnuvada bir üst tura yükselme mücadelesi verecek takımların sahaya çıkacağı maçlar büyük heyecana sahne olurken, futbol tutkunları günün maç programını ve yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 30 Haziran Salı bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
30 Haziran Salı günü futbol takviminde, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun önemli mücadeleleri sporseverlerle buluşuyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmalarda takımlar bir üst tur bileti almak için sahaya çıkarken, futbolseverler maç saatleri, yayıncı kanallar ve günün fikstürünü yakından takip ediyor. İşte 30 Haziran Salı gününün maç programı, karşılaşma saatleri ve ekranlara gelecek mücadelelere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
30 HAZİRAN 2026 SALI MAÇ PROGRAMI
- 07.00 – İtalya Serie A – S Sport 2
- 07.30 – Futbolun En Büyük Sahnesi – TRT Spor
- 08.30 – Futbolun En Büyük Sahnesi – TRT Spor
- 09.00 – Başlama Vuruşu – HT Spor
- 09.00 – İlk Baskı – TRT Spor
- 10.15 – 2026 Dünya Kupası Özetler – TRT Spor
- 11.00 – Spor Manşet – TRT Spor
- 11.00 – HT Spor Gündem – HT Spor
- 12.30 – Football Nation – S Sport
- 12.30 – Kürsü (Tekrar) – HT Spor
- 12.30 – Hollanda - Fas – TRT Spor
- 13.00 – beIN Gün Ortası – beIN Haber
- 13.30 – Bakış Açısı – HT Spor
- 14.30 – Spor Stüdyosu – TRT Spor
- 15.00 – Satır Arası – HT Spor
- 15.00 – Kupa Bülteni – Tivibu Spor
- 15.30 – 2026 Dünya Kupası Özetler – TRT Spor
- 15.30 – Kupa Günlüğü – Tivibu Spor
- 16.00 – Gündem Futbol (Tekrar) – TRT Spor
- 17.00 – Brezilya - Japonya – TRT Spor
- 18.00 – Tivibu Ana Haber – Tivibu Spor
- 18.00 – HT Spor Ana Haber – HT Spor
- 18.00 – beIN Ana Haber – beIN Haber
- 19.00 – Kupa Saati – TRT Spor
- 19.00 – Kupa Yolu – Tivibu Spor
- 19.00 – Dünya Kupası Özel – HT Spor
- 20.00 – Fildişi Sahili - Norveç – TRT 1
- 20.00 – Nokta Transfer (Tekrar) – HT Spor
- 20.00 – Almanya - Paraguay – TRT Spor
- 22.00 – Transfer Market – Tivibu Spor
- 22.00 – Gece Yarısı – HT Spor
- 22.00 – İtalya Serie A – S Sport 2
- 22.00 – Kupada Bugün – S Sport
- 22.00 – Kupa Saati – TRT Spor
- 00.00 – Fransa - İsveç – TRT 1
- 04.00 – Meksika - Ekvador – TRT 1