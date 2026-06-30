Bugün maç var mı? 30 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

30 Haziran Salı günü futbol takviminde, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun önemli mücadeleleri sporseverlerle buluşuyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmalarda takımlar bir üst tur bileti almak için sahaya çıkarken, futbolseverler maç saatleri, yayıncı kanallar ve günün fikstürünü yakından takip ediyor. İşte 30 Haziran Salı gününün maç programı, karşılaşma saatleri ve ekranlara gelecek mücadelelere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

30 HAZİRAN 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

07.00 – İtalya Serie A – S Sport 2

07.30 – Futbolun En Büyük Sahnesi – TRT Spor

08.30 – Futbolun En Büyük Sahnesi – TRT Spor

09.00 – Başlama Vuruşu – HT Spor

09.00 – İlk Baskı – TRT Spor

10.15 – 2026 Dünya Kupası Özetler – TRT Spor

11.00 – Spor Manşet – TRT Spor

Manşet – TRT Spor 11.00 – HT Spor Gündem – HT Spor

12.30 – Football Nation – S Sport

12.30 – Kürsü (Tekrar) – HT Spor

12.30 – Hollanda - Fas – TRT Spor

13.00 – beIN Gün Ortası – beIN Haber

13.30 – Bakış Açısı – HT Spor

14.30 – Spor Stüdyosu – TRT Spor

15.00 – Satır Arası – HT Spor

15.00 – Kupa Bülteni – Tivibu Spor

15.30 – 2026 Dünya Kupası Özetler – TRT Spor