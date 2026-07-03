Bugün maç var mı? 3 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

3 Temmuz 2026 Cuma günü futbolseverleri 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen takımlar, bir üst tura yükselmek için sahaya çıkarken, futbol tutkunları günün maç programını, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kanalları araştırıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen detaylar...

FUTBOL YAYIN AKIŞI

06.00 – TRT 1: İsviçre - Cezayir (Canlı)

09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu (Canlı)

: Başlama Vuruşu (Canlı) 11.00 – TRT Spor : Spor Manşet (Canlı)

: Manşet (Canlı) 14.30 – TRT Spor: Spor Stüdyosu (Canlı)

15.00 – Tivibu Spor: Kupa Bülteni (Canlı)

15.30 – Tivibu Spor: Kupa Günlüğü (Canlı)

15.30 – TRT Spor: Gündem Futbol

18.30 – TRT Spor: FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Goller