Haberler

Bugün maç var mı? 3 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 3 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 3 Temmuz Cuma günü oynanacak son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Dev turnuvada bir üst tura yükselmek isteyen takımlar sahaya çıkarken, futbolseverler günün maç programını, karşılaşmaların saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 3 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

3 Temmuz 2026 Cuma günü futbolseverleri 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen takımlar, bir üst tura yükselmek için sahaya çıkarken, futbol tutkunları günün maç programını, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kanalları araştırıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen detaylar...

FUTBOL YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – TRT 1: İsviçre - Cezayir (Canlı)
  • 09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu (Canlı)
  • 11.00 – TRT Spor : Spor Manşet (Canlı)
  • 14.30 – TRT Spor: Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 15.00 – Tivibu Spor: Kupa Bülteni (Canlı)
  • 15.30 – Tivibu Spor: Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 15.30 – TRT Spor: Gündem Futbol
  • 18.30 – TRT Spor: FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Goller

  • 19.00 – Tivibu Spor: Transfer Market (Canlı)
  • 19.00 – HT Spor: Dünya Kupası Özel
  • 19.00 – TRT Spor: Spor Bülteni (Canlı)
  • 20.00 – TRT 1: Kupa Saati
  • 20.00 – TRT Spor: Kupa Saati (Canlı)
  • 21.00 – TRT 1: Avustralya - Mısır
  • 23.00 – TRT Spor: Kupa Saati (Canlı)
  • 23.00 – Tivibu Spor: Kupa Yolu (Canlı)
  • 00.15 – TRT 1: Kupa Saati (Canlı)
  • 01.00 – TRT 1: Arjantin - Yeşil Burun Adaları (Canlı)
  • 04.30 – TRT 1: Kolombiya - Gana (Canlı)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
İşte emekli ve memur maaşı zam oranları

İşte emekli ve memur maaşı zam oranları
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! ABD yönetimi son anda engellemiş
Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş

Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza