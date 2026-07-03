Bugün maç var mı? 3 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 3 Temmuz Cuma günü oynanacak son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Dev turnuvada bir üst tura yükselmek isteyen takımlar sahaya çıkarken, futbolseverler günün maç programını, karşılaşmaların saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 3 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
3 Temmuz 2026 Cuma günü futbolseverleri 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen takımlar, bir üst tura yükselmek için sahaya çıkarken, futbol tutkunları günün maç programını, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kanalları araştırıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen detaylar...
FUTBOL YAYIN AKIŞI
- 06.00 – TRT 1: İsviçre - Cezayir (Canlı)
- 09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu (Canlı)
- 11.00 – TRT Spor : Spor Manşet (Canlı)
- 14.30 – TRT Spor: Spor Stüdyosu (Canlı)
- 15.00 – Tivibu Spor: Kupa Bülteni (Canlı)
- 15.30 – Tivibu Spor: Kupa Günlüğü (Canlı)
- 15.30 – TRT Spor: Gündem Futbol
- 18.30 – TRT Spor: FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Goller
- 19.00 – Tivibu Spor: Transfer Market (Canlı)
- 19.00 – HT Spor: Dünya Kupası Özel
- 19.00 – TRT Spor: Spor Bülteni (Canlı)
- 20.00 – TRT 1: Kupa Saati
- 20.00 – TRT Spor: Kupa Saati (Canlı)
- 21.00 – TRT 1: Avustralya - Mısır
- 23.00 – TRT Spor: Kupa Saati (Canlı)
- 23.00 – Tivibu Spor: Kupa Yolu (Canlı)
- 00.15 – TRT 1: Kupa Saati (Canlı)
- 01.00 – TRT 1: Arjantin - Yeşil Burun Adaları (Canlı)
- 04.30 – TRT 1: Kolombiya - Gana (Canlı)