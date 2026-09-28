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Bugün maç var mı? 28 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 28 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Haftanın ilk gününde futbolseverler, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak maçları ve günün karşılaşma programını araştırıyor. Avrupa futbolunda ve UEFA organizasyonlarında heyecan devam ederken sahaya çıkacak takımların yanı sıra karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "28 Eylül Pazartesi kimin maçı var?" ve "Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.

28 Eylül 2026 Pazartesi maç programı, yeni haftada futbol heyecanını takip etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyen futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Eylül Pazartesi gününün maç programı…

28 EYLÜL PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

  • 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol
  • 19:00 - A Spor - Gürcistan - Ukrayna
  • 20:00 - HT Spor - HT Skor
  • 20:30 - S Sport Plus - Leganes - Castellon

  • 21:45 - S Sport Plus - Kuzey İrlanda - Macaristan
  • 21:45 - S Sport Plus - Romanya - Bosna Hersek
  • 21:45 - ATV - Türkiye - İtalya
  • 21:45 - A Spor - Belçika - Fransa
  • 23:00 - HT Spor - Gece Yarısı
  • 23:45 - TRT Spor - Stadyum
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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