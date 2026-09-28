Bugün maç var mı? 28 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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28 Eylül 2026 Pazartesi maç programı, yeni haftada futbol heyecanını takip etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyen futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Eylül Pazartesi gününün maç programı…

28 EYLÜL PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol

- Gündem Futbol 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol

19:00 - A Spor - Gürcistan - Ukrayna

20:00 - HT Spor - HT Skor

20:30 - S Sport Plus - Leganes - Castellon