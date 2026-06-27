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Bugün maç var mı? 27 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 27 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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27 Haziran Cumartesi günü futbolseverleri, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında oynanacak kritik mücadeleler bekliyor. Gruplardan çıkma mücadelesi veren takımların sahaya çıkacağı karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken, futbol tutkunları günün maç programını ve yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 27 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Haziran Cumartesi günü futbol takviminde, grup aşamasının kaderini belirleyecek önemli karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Gün boyunca oynanacak mücadelelerde takımlar üst tur hedefiyle sahaya çıkarken, futbol tutkunları maç saatleri ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte 27 Haziran Cumartesi gününün maç programı, karşılaşma saatleri ve ekranlara gelecek mücadelelere ilişkin tüm detaylar…

TRT 1

  • 06.00 Mısır - İran (Canlı)

A SPOR

  • 08.00 Sabah Sporu
  • 10.30 Dünya Kupası'nda Bugün (Canlı)
  • 11.00 Milli Takım Dünya Kupası Yolu (Canlı)
  • 12.00 Yaşasın Hafta Sonu
  • 14.00 Arşiv Odası

  • 15.00 Spor Gündemi
  • 18.00 Ana Haber (Canlı)
  • 18.30 Dünya Kupası'nda Bugün (Canlı)
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Avrupa'dan Futbol (Canlı)
  • 21.00 Transfer Raporu
  • 23.00 Son Sayfa

HT SPOR

  • 09.00 HT Spor Hafta Sonu (Canlı)
  • 13.00 HT Spor Haber Bülteni (Canlı)
  • 14.00 Spor Hattı (Canlı)
  • 17.00 HT Spor Ana Haber (Canlı)
  • 19.00 Dünya Kupası Özel (Canlı)
  • 22.00 Gece Yarısı (Canlı)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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