Bugün maç var mı? 27 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Haziran Cumartesi günü futbol takviminde, grup aşamasının kaderini belirleyecek önemli karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Gün boyunca oynanacak mücadelelerde takımlar üst tur hedefiyle sahaya çıkarken, futbol tutkunları maç saatleri ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte 27 Haziran Cumartesi gününün maç programı, karşılaşma saatleri ve ekranlara gelecek mücadelelere ilişkin tüm detaylar…

TRT 1

06.00 Mısır - İran (Canlı)

A SPOR

08.00 Sabah Sporu

10.30 Dünya Kupası'nda Bugün (Canlı)

11.00 Milli Takım Dünya Kupası Yolu (Canlı)

12.00 Yaşasın Hafta Sonu

14.00 Arşiv Odası

15.00 Spor Gündemi

Gündemi 18.00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 18.30 Dünya Kupası'nda Bugün (Canlı)

19.00 Ana Haber

20.00 Avrupa'dan Futbol (Canlı)

21.00 Transfer Raporu

23.00 Son Sayfa

HT SPOR