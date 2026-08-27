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Bugün maç var mı? 27 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 27 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Bugün maç var mı? 27 Ağustos 2026 Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını ve karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Özellikle Avrupa kupaları ve futbol gündemindeki mücadeleler yakından takip edilirken, "Bugün kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta?" ve "Hangi maç hangi kanalda?" soruları merak konusu oluyor.

27 Ağustos 2026 Perşembe maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak edilirken, takımlarının maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar günün fikstürünü araştırıyor. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta başlayacak ve karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak? İşte 27 Ağustos 2026 maç programı...

YAYIN AKIŞI

  • 15.30 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
  • 18.00 - Avrupa Ligi Özel - A Spor
  • 19.00 - Maç Önü - S Sport Plus
  • 19.00 - Karabağ - Twente - CBC Sport
  • 19.00 - UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi - TRT Spor

  • 20.00 - Kauno Zalgiris - Beşiktaş - S Sport Plus
  • 20.00 - Kauno Zalgiris - Beşiktaş - TV100
  • 20.30 - Aktüel Futbol - TRT Spor
  • 21.30 - Transfer Raporu - A Spor
  • 21.30 - Celta Vigo - Osasuna - S Sport Plus
  • 21.30 - Ferencvaros - Trabzonspor - ATV
  • 22.00 - Barcelona - Athletic Bilbao - S Sport Plus
  • 22.00 - Maç Sonu - S Sport Plus
  • 23.30 - Avrupa Gecesi - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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