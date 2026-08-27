Bugün maç var mı? 27 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

27 Ağustos 2026 Perşembe maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak edilirken, takımlarının maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar günün fikstürünü araştırıyor. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta başlayacak ve karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak? İşte 27 Ağustos 2026 maç programı...

YAYIN AKIŞI

15.30 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor

18.00 - Avrupa Ligi Özel - A Spor

19.00 - Maç Önü - S Sport Plus

19.00 - Karabağ - Twente - CBC Sport

19.00 - UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi - TRT Spor