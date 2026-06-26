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Bugün maç var mı? 26 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 26 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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26 Haziran Cuma günü futbol gündemi, uluslararası turnuvalarda oynanacak kritik karşılaşmalarla hareketli bir gün sunuyor. Takımların sahaya çıkacağı maçlar gün boyunca futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, özellikle grup aşamasındaki mücadeleler büyük önem taşıyor. Peki, bugün maç var mı? 26 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Haziran Cuma gününün maç takvimi, kritik mücadeleler ve yüksek tempolu karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Futbol heyecanını yakından takip etmek isteyen sporseverler ise güncel programı ve karşılaşmaların detaylarını araştırmayı sürdürüyor. İşte günün maç programına dair tüm ayrıntılar…

YAYIN AKIŞI

  • Milli Maç Özel (Futbol) – 07.00 – A Spor
  • Dünya Kupası Özel Program (Futbol) – 07.15 – TRT 1
  • Sabah Sporu (Futbol) – 09.00 – A Spor
  • Başlama Vuruşu (Futbol) – 09.00 – HT Spor
  • Spor Ajansı (Futbol) – 11.00 – A Spor
  • HT Spor Gündem (Futbol) – 11.00 – HT Spor
  • Kürsü (Futbol) – 12.30 – HT Spor
  • Bakış Açısı (Futbol) – 13.30 – HT Spor
  • Gün Ortası (Futbol) – 14.00 – A Spor

  • Satır Arası (Futbol) – 15.00 – HT Spor
  • Spor Gündemi (Futbol) – 15.00 – A Spor
  • HT Spor Ana Haber (Futbol) – 17.00 – HT Spor
  • beIN Ana Haber (Futbol) – 18.00 – beIN Haber
  • Ana Haber (Futbol) – 18.00 – A Spor
  • Dünya Kupası Özel (Futbol) – 19.00 – HT Spor
  • Dünya Kupası Özel (Futbol) – 20.00 – A Spor
  • Kupada Bugün (Futbol) – 21.00 – S Sport
  • Transfer Raporu (Futbol) – 22.00 – A Spor
  • Gece Yarısı (Futbol) – 22.00 – HT Spor
  • Norveç - Fransa (Futbol) – 22.00 – TRT 1
  • Uruguay - İspanya (Futbol) – 03.00 – TRT 1
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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