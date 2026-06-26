Bugün maç var mı? 26 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Haziran Cuma gününün maç takvimi, kritik mücadeleler ve yüksek tempolu karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Futbol heyecanını yakından takip etmek isteyen sporseverler ise güncel programı ve karşılaşmaların detaylarını araştırmayı sürdürüyor. İşte günün maç programına dair tüm ayrıntılar…

YAYIN AKIŞI

Milli Maç Özel (Futbol) – 07.00 – A Spor

Dünya Kupası Özel Program (Futbol) – 07.15 – TRT 1

Sabah Sporu (Futbol) – 09.00 – A Spor

Başlama Vuruşu (Futbol) – 09.00 – HT Spor

Spor Ajansı (Futbol) – 11.00 – A Spor

Ajansı (Futbol) – 11.00 – A Spor HT Spor Gündem (Futbol) – 11.00 – HT Spor

Gündem (Futbol) – 11.00 – HT Spor Kürsü (Futbol) – 12.30 – HT Spor

Bakış Açısı (Futbol) – 13.30 – HT Spor

Gün Ortası (Futbol) – 14.00 – A Spor