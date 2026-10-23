Bugün maç var mı? 23 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 23 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Ulusal liglerde ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak mücadeleleri yakından takip eden sporseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma günü maç programı ve canlı yayın bilgileri…

23 EKİM CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol

- Gündem Futbol 16:30 - HT Spor - Al Faysaly - Al Nassr

16:30 - S Sport Plus - Al Faysaly - Al Nassr

18:00 - beIN Sports 1 - beIN Teknik Derbi Özel

19:30 - S Sport Plus - Bochum - Wolfsburg

19:30 - S Sport Plus - Çeyrek Final Maç 3 ATP Brüksel

20:00 - TRT Spor - Boluspor - Van Spor

20:00 - A Spor - Avrupa'dan Futbol

20:00 - S Sport Plus - Zalgiris Kaunas - Asvel Villeurbanne