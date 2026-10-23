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Bugün maç var mı? 23 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 23 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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23 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “23 Ekim Cuma hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 23 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Ulusal liglerde ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak mücadeleleri yakından takip eden sporseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma günü maç programı ve canlı yayın bilgileri…

23 EKİM CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

  • 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 16:30 - HT Spor - Al Faysaly - Al Nassr
  • 16:30 - S Sport Plus - Al Faysaly - Al Nassr
  • 18:00 - beIN Sports 1 - beIN Teknik Derbi Özel
  • 19:30 - S Sport Plus - Bochum - Wolfsburg
  • 19:30 - S Sport Plus - Çeyrek Final Maç 3 ATP Brüksel
  • 20:00 - TRT Spor - Boluspor - Van Spor
  • 20:00 - A Spor - Avrupa'dan Futbol
  • 20:00 - S Sport Plus - Zalgiris Kaunas - Asvel Villeurbanne

  • 20:00 - beIN Sports 1 - Alanyaspor - Kocaelispor
  • 20:00 - beIN Connect - Boluspor - Vanspor
  • 21:00 - A Spor - Futbol Meydanı
  • 21:00 - HT Spor - Al Qadsiah - Al Hilal
  • 21:30 - S Sport Plus - Stuttgart - Mönchengladbach
  • 21:45 - S Sport Plus - Torino - Monza
  • 21:45 - S Sport Plus - Paris - Valencia Basket
  • 22:00 - S Sport Plus - Bolton Wanderers - Middlesbrough
  • 22:00 - S Sport Plus - Çeyrek Final Maç 4 ATP Lyon
  • 22:00 - S Sport Plus - Alaves - Malaga
  • 22:00 - beIN Sports 1 - beIN Süper Lig
  • 22:00 - beIN Sports 2 - Ipswich - Nottingham Forest
  • 23:00 - beIN Sports 1 - Trio
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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