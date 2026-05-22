Bugün maç var mı? 22 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

22 Mayıs Cuma akşamı futbolseverleri, sezonun kritik haftalarına damga vurabilecek karşılaşmaların yer aldığı yoğun bir maç programı bekliyor. Lig tablosunu ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan maçlar, taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Peki, bugün maç var mı? 22 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol karşılaşmalarının öne çıktığı yoğun bir program sporseverleri bekliyor. Kritik mücadelelerin sahne alacağı gecede, lig sıralamalarını doğrudan etkileyebilecek sonuçlar büyük bir merakla takip ediliyor. Yüksek rekabetin yaşanacağı karşılaşmalarda alınacak skorların sezonun gidişatını belirlemesi beklenirken, maç programına ilişkin tüm detaylar ve gelişmeler spor gündeminin merkezinde yer alıyor. Ayrıntılar haberin devamında…

BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI

  • PSG – Montpellier - 18:15 - Gambardella Kupası - beIN Sports 3
  • Trabzonspor – Konyaspor - 20:45 - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Final) - ATV

  • Essen – Greuther Fürth - 21:30 - Almanya Bundesliga 2 Play-Out - S Sport Plus
  • Fiorentina – Atalanta - 21:45 - İtalya Serie A - Tivibu Spor 1 / S Sport 2 / S Sport Plus
  • Lens – Nice - 22:00 - Fransa Kupası Final - beIN Sports 3
