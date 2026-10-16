Bugün maç var mı? 16 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
16 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “16 Ekim Cuma hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.
Futbol heyecanını takip edenler, 16 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. “Bugün hangi maçlar var?” ve “16 Ekim maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, güncel maç takvimini yakından takip ediyor. İşte 16 Ekim Cuma günü maç programı ve yayın bilgileri…
16 EKİM CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
- 07.30 – beIN Haber – TFF 1. Lig Maç Özetleri
- 10.30 – beIN Haber – TFF 1. Lig Maç Özetleri
- 12.00 – beIN Haber – Süper Lig Maç Özetleri
- 13.30 – TRT Spor – UEFA Avrupa Ligi (Tekrar)
- 15.00 – beIN Haber – Gençlerbirliği - Amedspor
- 16.00 – TRT Spor – Gündem Futbol
- 16.45 – beIN Haber – Portekiz Ligi Haftanın Golleri
- 17.00 – beIN Haber – Süper Lig Maç Özetleri
- 17.30 – TRT Spor – Dünyadan Spor
- 18.00 – S Sport Plus – Al Riyadh - Al Hilal
- 19.30 – S Sport Plus – Holstein Kiel - Hertha Berlin
- 19.30 – S Sport Plus – Energie Cottbus - Nürnberg
- 20.00 – beIN SPORTS 1 – Çorum FK - Çaykur Rizespor
- 21.00 – A Spor – Artı Futbol
- 21.00 – beIN Haber – Premier League Preview
- 21.30 – S Sport Plus – Frosinone - Sassuolo
- 21.30 – S Sport Plus – Eintracht Frankfurt - Köln
- 21.45 – beIN SPORTS 4 – Le Mans - Toulouse
- 22.00 – S Sport Plus – Deportivo - Levante
- 23.00 – A Spor – Son Sayfa