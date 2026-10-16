Bugün maç var mı? 16 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 16 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. “Bugün hangi maçlar var?” ve “16 Ekim maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, güncel maç takvimini yakından takip ediyor. İşte 16 Ekim Cuma günü maç programı ve yayın bilgileri…

16 EKİM CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

07.30 – beIN Haber – TFF 1. Lig Maç Özetleri

– TFF 1. Lig Maç Özetleri 10.30 – beIN Haber – TFF 1. Lig Maç Özetleri

12.00 – beIN Haber – Süper Lig Maç Özetleri

13.30 – TRT Spor – UEFA Avrupa Ligi (Tekrar)

– UEFA Avrupa Ligi (Tekrar) 15.00 – beIN Haber – Gençlerbirliği - Amedspor

16.00 – TRT Spor – Gündem Futbol

16.45 – beIN Haber – Portekiz Ligi Haftanın Golleri

17.00 – beIN Haber – Süper Lig Maç Özetleri