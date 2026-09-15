Bugün maç var mı? 15 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Haftanın ikinci gününde futbolseverler, 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak maçları ve günün karşılaşma programını araştırıyor. Avrupa futbolunda heyecan sürerken sahaya çıkacak takımların yanı sıra maçların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “15 Eylül Salı kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.
15 Eylül 2026 Salı maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyenler “Bugün hangi maçlar var?”, “Kimin maçı var?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan mücadeleleri, başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.
15 EYLÜL 2026 SALI MAÇ PROGRAMI
- 17:00 - A Spor - 1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor
- 20:00 - A Spor - Altay - Söke 1970 SK
- 20:00 - S Sport Plus - Rayo Vallecano - Espanyol
- 21:00 - S Sport Plus - Alaves - Valencia
- 21:45 - S Sport Plus - West Ham - Fulham
- 22:00 - TRT Spor - Fiorentina - Pisa
- 22:00 - S Sport Plus - Ipswich Town - Arsenal
- 22:00 - S Sport Plus - Liverpool - Tottenham
- 22:30 - S Sport Plus - Elche - Real Madrid