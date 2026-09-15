Bugün maç var mı? 15 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Eylül 2026 Salı maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyenler “Bugün hangi maçlar var?”, “Kimin maçı var?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan mücadeleleri, başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

15 EYLÜL 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

17:00 - A Spor - 1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor

- 1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor 20:00 - A Spor - Altay - Söke 1970 SK

20:00 - S Sport Plus - Rayo Vallecano - Espanyol

21:00 - S Sport Plus - Alaves - Valencia