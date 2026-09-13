Bugün maç var mı? 13 Eylül Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, maç saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

13 EYLÜL 2026 PAZAR MAÇ PROGRAMI

11.00 - A Spor - Avrupa’da Türk Takımları

- Avrupa’da Türk Takımları 12.00 - TRT Spor - Yüz Yüze Futbol

14.00 - S Sport Plus - Glasgow Rangers - Celtic

14.00 - A Spor - Bir Zamanlar Futbol

14.30 - S Sport Plus - Osnabruck - Hertha Berlin

15.00 - TRT Spor - Aktüel Futbol

15.00 - S Sport Plus - Celta Vigo - Malaga

16.00 - BeIN Sports 3 - Coventry - Brighton

16.30 - S Sport Plus - Leipzig - Hamburg

16.30 - S Sport Plus - Lecce - Monza

17.00 - TRT Türk - Iğdırspor - Mardin 1969

17.00 - TRT Spor - Iğdır Futbol Kulübü - Mardin 1969 Spor

17.00 - BeIN Sports 1 - Gençlerbirliği - Kasımpaşa

17.00 - BeIN Sports 2 - Iğdır FK - Mardin 1969

17.00 - A Spor - Maç Günü

17.15 - S Sport Plus - Levante - Barcelona

17.45 - S Sport Plus - Zwolle - Feyenoord