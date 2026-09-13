Bugün maç var mı? 13 Eylül Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Hafta sonunun son gününde futbolseverler, 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmaları ve günün maç programını araştırıyor. Avrupa futbolunda heyecan devam ederken sahaya çıkacak takımların yanı sıra mücadelelerin başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "13 Eylül Pazar kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, maç saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.
13 EYLÜL 2026 PAZAR MAÇ PROGRAMI
- 11.00 - A Spor - Avrupa’da Türk Takımları
- 12.00 - TRT Spor - Yüz Yüze Futbol
- 14.00 - S Sport Plus - Glasgow Rangers - Celtic
- 14.00 - A Spor - Bir Zamanlar Futbol
- 14.30 - S Sport Plus - Osnabruck - Hertha Berlin
- 15.00 - TRT Spor - Aktüel Futbol
- 15.00 - S Sport Plus - Celta Vigo - Malaga
- 16.00 - BeIN Sports 3 - Coventry - Brighton
- 16.30 - S Sport Plus - Leipzig - Hamburg
- 16.30 - S Sport Plus - Lecce - Monza
- 17.00 - TRT Türk - Iğdırspor - Mardin 1969
- 17.00 - TRT Spor - Iğdır Futbol Kulübü - Mardin 1969 Spor
- 17.00 - BeIN Sports 1 - Gençlerbirliği - Kasımpaşa
- 17.00 - BeIN Sports 2 - Iğdır FK - Mardin 1969
- 17.00 - A Spor - Maç Günü
- 17.15 - S Sport Plus - Levante - Barcelona
- 17.45 - S Sport Plus - Zwolle - Feyenoord
- 18.30 - S Sport Plus - Elversberg - Bayern Münih
- 18.30 - BeIN Sports 3 - Man Utd - Man City
- 19.00 - HT Spor - Maç Yolu
- 19.00 - S Sport Plus - Napoli - Bologna
- 19.30 - S Sport Plus - Getafe - La Coruna
- 20.00 - BeIN Sports 5 - Benfica - Gil Vicente
- 20.00 - BeIN Sports 2 - Amed SF - Başakşehir FK
- 20.00 - BeIN Sports 1 - Galatasaray - Kocaelispor
- 20.00 - TRT Spor - Bursaspor - Esenler Erokspor
- 20.00 - TRT Türk - Karagümrük - Manisa FK
- 20.00 - A Spor - Skorboard
- 20.45 - A Spor - Devre Arası
- 21.00 - A Spor - Skorboard
- 21.00 - S Sport Plus - PSV - Sparta Rotterdam
- 21.45 - BeIN Sports 3 - Brest - PSG
- 21.45 - S Sport Plus - Sassuolo - Juventus
- 22.00 - HT Spor - Dakika 90
- 22.00 - A Spor - 90+1
- 22.00 - S Sport Plus - Real Sociedad - Atletico Madrid
- 22.30 - BeIN Sports 5 - Famalicao - Sporting Lizbon