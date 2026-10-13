Bugün maç var mı? 13 Ekim Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. “Bugün hangi maçlar var?” ve “13 Ekim maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, güncel maç takvimini yakından takip ediyor. İşte 13 Ekim Salı günü maç programı ve yayın bilgileri…

13 EKİM 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

07.00 – S Sport – İspanya LaLiga

07.00 – TRT Spor – Trendyol 1. Lig Özetler

– Trendyol 1. Lig Özetler 07.30 – TRT Spor – Trendyol Süper Lig Özetler

08.00 – A Spor – Sabah Sporu

08.00 – HT Spor – Başlama Vuruşu

08.00 – TRT Spor – İlk Baskı

10.00 – S Sport 2 – İtalya Serie A

10.15 – TRT Spor – Şampiyonlar Ligi En Güzel Goller

10.30 – TRT Spor – Spor Bülteni

11.00 – A Spor – Spor Ajansı

11.00 – HT Spor – HT Spor Gündem

11.00 – TRT Spor – Spor Manşet

12.30 – TRT Spor – Spor Stüdyosu

12.30 – S Sport – Almanya Bundesliga

12.30 – HT Spor – Kürsü

13.00 – HT Spor – Bakış Açısı

13.20 – TRT Spor – Hedef Süper Lig

13.30 – S Sport – İspanya LaLiga

14.00 – A Spor – Gün Ortası

14.30 – S Sport 2 – Almanya Bundesliga

14.30 – TRT Spor – Bandırmaspor - Sivasspor

15.00 – A Spor – Spor Gündemi

15.00 – HT Spor – Satır Arası

16.30 – S Sport 2 – İtalya Serie A

16.30 – TRT Spor – Spor Dijital

17.00 – TRT Spor – Sarıyer - Bodrum FK

17.00 – HT Spor – Dünyadan Futbol

17.30 – S Sport – LaLiga