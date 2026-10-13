Bugün maç var mı? 13 Ekim Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
13 Ekim 2026 Salı günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “13 Ekim Salı hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.
Futbol heyecanını takip edenler, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. “Bugün hangi maçlar var?” ve “13 Ekim maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, güncel maç takvimini yakından takip ediyor. İşte 13 Ekim Salı günü maç programı ve yayın bilgileri…
13 EKİM 2026 SALI MAÇ PROGRAMI
- 07.00 – S Sport – İspanya LaLiga
- 07.00 – TRT Spor – Trendyol 1. Lig Özetler
- 07.30 – TRT Spor – Trendyol Süper Lig Özetler
- 08.00 – A Spor – Sabah Sporu
- 08.00 – HT Spor – Başlama Vuruşu
- 08.00 – TRT Spor – İlk Baskı
- 10.00 – S Sport 2 – İtalya Serie A
- 10.15 – TRT Spor – Şampiyonlar Ligi En Güzel Goller
- 10.30 – TRT Spor – Spor Bülteni
- 11.00 – A Spor – Spor Ajansı
- 11.00 – HT Spor – HT Spor Gündem
- 11.00 – TRT Spor – Spor Manşet
- 12.30 – TRT Spor – Spor Stüdyosu
- 12.30 – S Sport – Almanya Bundesliga
- 12.30 – HT Spor – Kürsü
- 13.00 – HT Spor – Bakış Açısı
- 13.20 – TRT Spor – Hedef Süper Lig
- 13.30 – S Sport – İspanya LaLiga
- 14.00 – A Spor – Gün Ortası
- 14.30 – S Sport 2 – Almanya Bundesliga
- 14.30 – TRT Spor – Bandırmaspor - Sivasspor
- 15.00 – A Spor – Spor Gündemi
- 15.00 – HT Spor – Satır Arası
- 16.30 – S Sport 2 – İtalya Serie A
- 16.30 – TRT Spor – Spor Dijital
- 17.00 – TRT Spor – Sarıyer - Bodrum FK
- 17.00 – HT Spor – Dünyadan Futbol
- 17.30 – S Sport – LaLiga
- 18.00 – HT Spor – HT Spor Ana Haber
- 18.00 – A Spor – Ana Haber
- 19.00 – S Sport – Dünyanın Futbolu
- 19.00 – TRT Spor – Spor Bülteni
- 19.45 – Tabii – Lens - Sporting CP
- 19.45 – Tabii – Sabah - Slavia Prag
- 19.45 – TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller
- 20.00 – A Spor – Şampiyonlar Ligi Özel
- 20.00 – TRT Kurdî – Pendikspor - Van Spor FK
- 20.00 – TRT Spor – Maç Özel
- 20.00 – S Sport – Maça Doğru
- 20.30 – S Sport 2 – Dünyanın Futbolu
- 22.00 – Tabii – Leipzig - PSV
- 22.00 – Tabii – Atletico Madrid - Manchester United
- 22.00 – TRT 1 – Galatasaray - Barcelona
- 22.00 – Tabii – Villarreal - Napoli
- 22.00 – Tabii – Arsenal - Lille
- 22.00 – TRT Spor – Futbol Anadolu
- 22.00 – Tabii – Inter - Club Brugge
- 22.00 – Tabii – Viking - Bayern Münih
- 22.00 – A Spor – Uluslar Ligi Özetler
- 22.45 – A Spor – Devre Arası
- 22.45 – S Sport – Maçın Ardından
- 23.00 – A Spor – Avrupa'dan Futbol
- 23.00 – HT Spor – Gece Yarısı
- 23.15 – S Sport – Özetler
- 23.30 – TRT Spor – Şampiyonlar Ligi Özetler
- 23.45 – TRT Spor – UEFA Avrupa Ligi En Güzel Goller