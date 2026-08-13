Bugün maç var mı? 13 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

13 Ağustos 2026 Perşembe maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Avrupa kupalarında oynanacak kritik karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında FC Hradec Kralove ile karşılaşacağı günde, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde de çok sayıda mücadele oynanacak. İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

09.00 - Başlama Vuruşu - HT Spor

12.30 - İspanya LaLiga Sezon Maçları - S Sport

13.30 - Şehrimin Takımı - TRT Spor

15.30 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor

18.30 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor

19.00 - Avrupa Ligi Özel - A Spor

19.00 - Maç Yolu - HT Spor

19.15 - Maç Önü Futbol Programı - S Sport Plus