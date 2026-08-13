Bugün maç var mı? 13 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları başta olmak üzere günün öne çıkan mücadeleleri futbolseverlerin yakın takibinde olurken, "Bugün maç var mı?", "13 Ağustos Perşembe hangi takımların maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
13 Ağustos 2026 Perşembe maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Avrupa kupalarında oynanacak kritik karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında FC Hradec Kralove ile karşılaşacağı günde, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde de çok sayıda mücadele oynanacak. İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...
YAYIN AKIŞI
- 09.00 - Başlama Vuruşu - HT Spor
- 12.30 - İspanya LaLiga Sezon Maçları - S Sport
- 13.30 - Şehrimin Takımı - TRT Spor
- 15.30 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
- 18.30 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor
- 19.00 - Avrupa Ligi Özel - A Spor
- 19.00 - Maç Yolu - HT Spor
- 19.15 - Maç Önü Futbol Programı - S Sport Plus
- 20.00 - Beşiktaş - Hradec Kralove - S Sport Plus
- 20.00 - Beşiktaş - Hradec Kralove - TV100
- 20.00 - HT Skor - HT Spor
- 20.00 - Transfer Raporu - A Spor
- 20.45 - Devre Arası - A Spor
- 21.00 - Al Diriyah - Al Ahli - S Sport Plus
- 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
- 22.00 - Dakika 90 - HT Spor
- 22.00 - Avrupa Gecesi - A Spor
- 22.00 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor
- 23.00 - Maç Sonu - S Sport Plus