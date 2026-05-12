Bugün maç var mı? 12 Mayıs Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
12 Mayıs Salı akşamı spor dünyasında heyecan yeniden zirveye çıkıyor. Futbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, lig sıralamasını doğrudan etkilerken şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi de giderek daha sert bir hal alıyor. Sporseverler ise “Bu akşam hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 12 Mayıs Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 20:00 - S Sport Plus - Celta Vigo - Levante (Futbol) - Canlı
- 21:00 - TRT Spor - Al Nassr - Al Hilal (Futbol) - Canlı
- 21:00 - S Sport Plus - Real Betis - Elche (Futbol) - Canlı
- 21:45 - S Sport Plus - Dunfermline - Partick Thistle (Futbol) - Canlı
- 22:00 - EXXEN - Southampton - Middlesbrough (Futbol) - Canlı
- 22:30 - S Sport Plus - Osasuna - Atletico Madrid (Futbol) - Canlı