Bugün maç var mı? 11 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün oynanacak maçlar, 11 Haziran Perşembe günü spor gündemini yakından takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımların karşılaşma saatleri ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin gündeminde yer alırken, “bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, günün maç programına ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

08:00 - TRT Spor - İlk Baskı (Futbol)

- İlk Baskı (Futbol) 08:00 - HT Spor - 2026 Dünya Kupası Yolunda (Futbol)

08:00 - A Spor - Sabah Sporu (Futbol)

10:00 - HT Spor - Schengen Vizesi (Futbol)

10:15 - TRT Spor - Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar (Canlı)

11:00 - A Spor - Spor Ajansı

13:30 - TRT Spor - Futbolun En Büyük Sahnesi (Canlı)

14:00 - A Spor - Gün Ortası (Canlı)

15:00 - A Spor - Spor Gündemi

16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol