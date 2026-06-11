Haberler

Bugün maç var mı? 11 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 11 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 Haziran Perşembe günü futbolseverler, “bugün maç var mı?” sorusunun yanıtını araştırırken günün karşılaşmaları ve yayın detayları merak konusu oldu. Yerel liglerden hazırlık maçlarına ve uluslararası turnuvalara kadar birçok mücadele futbol gündeminde yer alırken, “bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu sporseverlerin en çok takip ettiği başlıklar arasında öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 11 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün oynanacak maçlar, 11 Haziran Perşembe günü spor gündemini yakından takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımların karşılaşma saatleri ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin gündeminde yer alırken, “bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, günün maç programına ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 08:00 - TRT Spor - İlk Baskı (Futbol)
  • 08:00 - HT Spor - 2026 Dünya Kupası Yolunda (Futbol)
  • 08:00 - A Spor - Sabah Sporu (Futbol)
  • 10:00 - HT Spor - Schengen Vizesi (Futbol)
  • 10:15 - TRT Spor - Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar (Canlı)
  • 11:00 - A Spor - Spor Ajansı
  • 13:30 - TRT Spor - Futbolun En Büyük Sahnesi (Canlı)
  • 14:00 - A Spor - Gün Ortası (Canlı)
  • 15:00 - A Spor - Spor Gündemi
  • 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol

  • 17:00 - TRT Spor - Dünya Kupasının Yıldızları
  • 17:30 - TRT Spor - Oyunun Sahipleri
  • 19:00 - TRT Spor - Kupa Saati
  • 19:00 - HT Spor - Dünya Kupası Özel
  • 20:00 - Tivibu Spor - Transfer Market (Canlı)
  • 20:00 - A Spor - Dünya Kupası Başlıyor (Canlı)
  • 21:00 - S Sport - Kupada Bugün
  • 22:00 - HT Spor - Gece Yarısı (Canlı)
  • 22:00 - TRT 1 - Meksika - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı (Canlı)
  • 22:00 - A Spor - Transfer Raporu
  • 22:00 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Final Özeti (Canlı)
  • 23:00 - S Sport - Almanya - İtalya
  • 23:30 - TRT Spor - A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Özetler
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur

Toplu istifa kararı sonrası Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
İran'dan ABD ve İsrail'e sert mesaj: Her tehdide acı verici karşılık vereceğiz

İsrail saldırıları sonrası İran'dan sert uyarı
Tramvayda taciz iddiası! Yolcular darbetti: O senin kızın yaşında

Tramvay sapığına linç girişimi: O senin kızın yaşında
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü