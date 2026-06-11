Bugün maç var mı? 11 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
11 Haziran Perşembe günü futbolseverler, “bugün maç var mı?” sorusunun yanıtını araştırırken günün karşılaşmaları ve yayın detayları merak konusu oldu. Yerel liglerden hazırlık maçlarına ve uluslararası turnuvalara kadar birçok mücadele futbol gündeminde yer alırken, “bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu sporseverlerin en çok takip ettiği başlıklar arasında öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 11 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün oynanacak maçlar, 11 Haziran Perşembe günü spor gündemini yakından takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımların karşılaşma saatleri ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin gündeminde yer alırken, “bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, günün maç programına ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 08:00 - TRT Spor - İlk Baskı (Futbol)
- 08:00 - HT Spor - 2026 Dünya Kupası Yolunda (Futbol)
- 08:00 - A Spor - Sabah Sporu (Futbol)
- 10:00 - HT Spor - Schengen Vizesi (Futbol)
- 10:15 - TRT Spor - Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar (Canlı)
- 11:00 - A Spor - Spor Ajansı
- 13:30 - TRT Spor - Futbolun En Büyük Sahnesi (Canlı)
- 14:00 - A Spor - Gün Ortası (Canlı)
- 15:00 - A Spor - Spor Gündemi
- 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol
- 17:00 - TRT Spor - Dünya Kupasının Yıldızları
- 17:30 - TRT Spor - Oyunun Sahipleri
- 19:00 - TRT Spor - Kupa Saati
- 19:00 - HT Spor - Dünya Kupası Özel
- 20:00 - Tivibu Spor - Transfer Market (Canlı)
- 20:00 - A Spor - Dünya Kupası Başlıyor (Canlı)
- 21:00 - S Sport - Kupada Bugün
- 22:00 - HT Spor - Gece Yarısı (Canlı)
- 22:00 - TRT 1 - Meksika - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı (Canlı)
- 22:00 - A Spor - Transfer Raporu
- 22:00 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Final Özeti (Canlı)
- 23:00 - S Sport - Almanya - İtalya
- 23:30 - TRT Spor - A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Özetler