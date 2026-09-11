Bugün maç var mı? 11 Eylül Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, maçların saatleri ve yayın bilgileri haberin devamında...

YAYIN AKIŞI

07.00 - S Sport - İspanya LALIGA

10.00 - HT Spor - Fantezi Futbol

- Fantezi Futbol 10.00 - S Sport 2 - İtalya Serie A

11.30 - S Sport - Özetler

13.30 - S Sport - İspanya LALIGA

14.30 - S Sport 2 - Hollanda Ligi

15.00 - TRT Spor - Gündem Futbol

16.30 - S Sport 2 - İtalya Serie A

17.00 - HT Spor - Dünyadan Futbol