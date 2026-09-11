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Bugün maç var mı? 11 Eylül Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 11 Eylül Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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10 Eylül Perşembe günü geride kalırken futbolseverler, 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak maçları ve günün karşılaşma programını araştırmaya başladı. Avrupa futbolunda heyecan devam ederken sahaya çıkacak takımların yanı sıra maçların başlama saatleri ve hangi kanallardan yayınlanacağı da merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "11 Eylül Cuma kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aranırken, günün öne çıkan karşılaşmaları futbol gündeminde yer alıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, maçların saatleri ve yayın bilgileri haberin devamında...

YAYIN AKIŞI

  • 07.00 - S Sport - İspanya LALIGA
  • 10.00 - HT Spor - Fantezi Futbol
  • 10.00 - S Sport 2 - İtalya Serie A
  • 11.30 - S Sport - Özetler
  • 13.30 - S Sport - İspanya LALIGA
  • 14.30 - S Sport 2 - Hollanda Ligi
  • 15.00 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 16.30 - S Sport 2 - İtalya Serie A
  • 17.00 - HT Spor - Dünyadan Futbol

  • 17.30 - S Sport - Dünyanın Futbolu
  • 20.00 - beIN Sports 2 - Sarıyer - Bandırmaspor
  • 20.00 - beIN Sports 1 - Beşiktaş - Erzurumspor FK
  • 20.00 - TRT Spor - SMS Grup Sarıyer - Bandırma Spor
  • 20.30 - S Sport - İspanya LALIGA
  • 21.00 - HT Spor - Al Ahli - Al Hazm
  • 21.15 - S Sport 2 - Inside Serie A
  • 21.45 - S Sport 2 - Venezia - Fiorentina
  • 21.45 - beIN Sports 3 - Rennes - Marsilya
  • 22.00 - TRT Spor - Stadyum
  • 22.00 - S Sport - Sevilla - Valencia
  • 23.30 - HT Spor - Dakika 90
  • 23.45 - S Sport 2 - Özetler
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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