Bugün maç var mı? 11 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

11 Ağustos 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadeleler dikkat çekerken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı rövanş karşılaşması da günün en çok merak edilen maçları arasında bulunuyor. "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 11 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

11 AĞUSTOS 2026 SALI FUTBOL YAYIN PROGRAMI

14.30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2

15.00 - Spor Gündemi - A Spor

Gündemi - A Spor 16.00 - Hedef Süper Lig - TRT Spor

20.00 - Avrupa'dan Futbol - A Spor

20.00 - İspanya LaLiga Sezon Maçları - S Sport

20.45 - Maç Önü - S Sport Plus