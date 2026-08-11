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Bugün maç var mı? 11 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 11 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları başta olmak üzere günün öne çıkan mücadeleleri futbolseverlerin yakın takibinde olurken, "Bugün maç var mı?", "11 Ağustos Salı hangi takımların maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemdeki yerini koruyor.

11 Ağustos 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadeleler dikkat çekerken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı rövanş karşılaşması da günün en çok merak edilen maçları arasında bulunuyor. "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 11 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

11 AĞUSTOS 2026 SALI FUTBOL YAYIN PROGRAMI

  • 14.30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 15.00 - Spor Gündemi - A Spor
  • 16.00 - Hedef Süper Lig - TRT Spor
  • 20.00 - Avrupa'dan Futbol - A Spor
  • 20.00 - İspanya LaLiga Sezon Maçları - S Sport
  • 20.45 - Maç Önü - S Sport Plus

  • 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 21.30 - Sturm Graz - Fenerbahçe - S Sport Plus
  • 21.30 - Spor Akşamı - TRT Spor
  • 21.30 - Sturm Graz - Fenerbahçe - TV100
  • 23.00 - Son Sayfa - A Spor
  • 23.00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 23.30 - Maç Sonu - S Sport Plus
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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