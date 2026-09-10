Bugün maç var mı? 10 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle akşam saatlerinde futbol heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler için günün programı araştırılıyor. Hangi karşılaşmaların öne çıktığı, maçların saatleri ve yayın bilgileri haberin devamında...

YAYIN AKIŞI

07.45 - BeIN Sports 4 - Ligue 1 Haftanın Golleri

07.45 - BeIN Sports 3 - Premier League Golleri

09.45 - BeIN Sports 1 - Süper Lig Haftanın Golleri

13.45 - BeIN Sports 4 - Portekiz Ligi Haftanın Golleri

15.45 - BeIN Sports 4 - Ligue 2 Haftanın Golleri

18.00 - A Spor - Şampiyonlar Ligi Özel

- Şampiyonlar Ligi Özel 19.45 - TRT 1 - Fenerbahçe - Roma