Bugün maç var mı? 10 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
10 Eylül 2026 Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını ve ekran başında takip edilecek karşılaşmaları araştırmaya başladı. Avrupa futbolunda heyecan devam ederken sahaya çıkacak takımların yanı sıra maçların yayın saatleri ve hangi kanallardan izlenebileceği de merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "10 Eylül Perşembe kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aranırken, günün öne çıkan karşılaşmaları futbol gündeminde yerini alıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle akşam saatlerinde futbol heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler için günün programı araştırılıyor. Hangi karşılaşmaların öne çıktığı, maçların saatleri ve yayın bilgileri haberin devamında...
YAYIN AKIŞI
- 07.45 - BeIN Sports 4 - Ligue 1 Haftanın Golleri
- 07.45 - BeIN Sports 3 - Premier League Golleri
- 09.45 - BeIN Sports 1 - Süper Lig Haftanın Golleri
- 13.45 - BeIN Sports 4 - Portekiz Ligi Haftanın Golleri
- 15.45 - BeIN Sports 4 - Ligue 2 Haftanın Golleri
- 18.00 - A Spor - Şampiyonlar Ligi Özel
- 19.45 - TRT 1 - Fenerbahçe - Roma
- 19.45 - Tabii - PSV - Shakhtar Donetsk
- 20.00 - BeIN Sports 3 - Hull City - Aston Villa
- 20.30 - A Spor - Devre Arası
- 21.30 - A Spor - Avrupa Gecesi
- 21.45 - Tivibu Spor - Orta Nokta Maç Sonu
- 22.00 - Tabii - Slavia Prag - Lens
- 22.00 - Tabii - Manchester Utd - Sabah Bakü
- 22.00 - Tabii - Como - Leipzig
- 22.00 - Tabii - Bayern Münih - Bodo Glimt
- 22.15 - BeIN Sports 4 - Estrela - Braga
- 23.30 - Tivibu Spor - Her Gece Spor