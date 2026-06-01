Bugün maç var mı? 1 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
1 Haziran Pazartesi günü futbol dünyasında heyecan dolu karşılaşmalar sahne almaya hazırlanıyor. Sezonun kritik dönemine girilirken oynanacak mücadeleler, hem liglerdeki sıralamaları hem de takımların hedeflerini doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Günün maç programı ve karşılaşmaların saatleri, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 1 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Futbol ve basketbol heyecanının bir arada yaşanacağı bu akşam, spor dünyasında dikkat çeken mücadelelere sahne olacak. Sezonun kritik bölümünde oynanacak karşılaşmalar, hem puan tablolarında hem de takımların gelecek planlarında belirleyici rol oynayabilir. Sporseverlerin yakından takip ettiği günün maç programı ve öne çıkan mücadelelere ilişkin detaylar haberimizin devamında...
YAYINLAR
- 07:00 – TRT Spor : A Milli Takım Dünya Kupası Özetler ( Futbol )
- 08:00 – TRT Spor : İlk Baskı ( Futbol )
- 08:00 – A Spor : Sabah Sporu ( Futbol )
- 09:00 – HT Spor : Başlama Vuruşu ( Futbol )
- 10:15 – TRT Spor : Unutulmaz Maçlar ( Futbol )
- 11:00 – HT Spor : HT Spor Gündem ( Futbol )
- 11:00 – TRT Spor: Spor Manşet ( Futbol )
- 11:00 – A Spor: Spor Ajansı ( Futbol )
- 12:30 – HT Spor: Kürsü ( Futbol )
- 13:30 – TRT Spor: Dünya Kupalarında Efsaneler ( Futbol )
- 13:30 – HT Spor: Bakış Açısı ( Futbol )
- 14:00 – A Spor: Gün Ortası ( Futbol )
- 14:00 – TRT Spor: Spor Stüdyosu ( Futbol )
- 15:00 – A Spor: Spor Gündemi ( Futbol )
- 15:00 – HT Spor: Satır Arası ( Futbol )
- 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol (Futbol)
- 17:30 – TRT Spor: İhtimaller Kupası (Futbol)
- 18:00 – A Spor: Ana Haber (Futbol)
- 18:00 – HT Spor: HT Spor Ana Haber (Futbol)
- 19:00 – HT Spor: Maç Yolu (Futbol)
- 19:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol (Futbol)
- 20:30 – ATV: Türkiye – Kuzey Makedonya (Futbol) – CANLI
- 20:30 – TRT Spor: 2018 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar (Futbol)
- 21:00 – TRT Spor: Spor Akşamı (Futbol)
- 21:00 – A Spor: Transfer Raporu (Futbol) – CANLI
- 21:45 – S Sport Plus: Avusturya – Tunus (Futbol)
- 22:30 – HT Spor: Gece Yarısı (Futbol)
- 22:30 – A Spor: Milli Maç Özel (Futbol)
- 22:30 – TRT Spor: Stadyum (Futbol)