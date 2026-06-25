Bugün kandil mi, 25 Haziran Perşembe bugün kandil mi var?

25 Haziran Perşembe günüyle birlikte “Bugün kandil mi?” ve “Bugün kandil var mı?” soruları gündemdeki yerini aldı. Kandil gecelerinde ibadet etmek isteyen vatandaşlar, günün dini açıdan özel bir anlam taşıyıp taşımadığını merak ederken, kandil tarihleri ve dini gecelere ilişkin araştırmalar da hız kazandı.

BUGÜN KANDİL Mİ?

"Bugün kandil mi?" ve "25 Haziran Perşembe günü kandil var mı?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dini günler takvimini yakından takip eden milyonlarca kişi, bugünün kandil gecelerinden biri olup olmadığını öğrenmek isterken, 2026 yılına ait önemli dini günler de merak konusu oluyor.

25 HAZİRAN PERŞEMBE KANDİL Mİ?

2026 yılı dini günler takvimine göre 25 Haziran Perşembe günü herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. Ancak bu tarih, İslam dünyasında önemli günlerden biri olarak kabul edilen Aşure Günü'ne denk geliyor. Muharrem ayının 10'uncu günü olarak idrak edilen Aşure Günü, manevi değeri yüksek özel günler arasında yer alıyor.

AŞURE GÜNÜ 2026 NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bu özel günde birçok kişi ibadetlerini yerine getirirken, aşure yapıp dağıtarak paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdürüyor.

2026 YILI KANDİL TARİHLERİ

2026 yılında idrak edilecek kandiller şu tarihlerde olacak:

• Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

• Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

• Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

• Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Müslümanlar için büyük önem taşıyan kandil gecelerinde dualar edilir, ibadetler artırılır ve manevi atmosfer yoğun şekilde yaşanır.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edilirken, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Ayrıca Hicri Yılbaşı 16 Haziran 2026 tarihinde idrak edilecek. Yılın önemli dini günlerinden biri olan Aşure Günü ise 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

BUGÜNÜN DİNİ ÖNEMİ NEDİR?

25 Haziran 2026 tarihinde kandil bulunmasa da Aşure Günü nedeniyle günün dini ve manevi önemi bulunuyor. İslam tarihinde önemli olaylarla ilişkilendirilen Aşure Günü, birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı özel günlerden biri olarak kabul ediliyor.