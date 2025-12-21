Bugün kandil mi 21 Aralık? Bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman?

2025 yılında kandil geceleri ve üç aylar İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip. "Bugün kandil mi?" veya "Bugün ne kandili?" soruları özellikle üç ayların başlangıcında merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman? Detaylar...

BUGÜN KANDİL Mİ 21 ARALIK?

Kandil geceleri, İslam kültüründe manevi bir derinlik taşıyan özel zamanlardır. Müslümanlar için ibadetlerin artırıldığı, duaların yoğunlaştığı ve hayırlı işlerin ön plana çıktığı bu geceler, hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemlidir.

2025 yılı itibarıyla dini günler takvimine bakıldığında, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla üç aylar başlamıştır. Ancak bu tarih bir kandil gecesi değildir. Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan, manevi değeri yüksek olan bir dönemdir. Bu süreç boyunca ibadetler artırılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

BUGÜN NE KANDİLİ?

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen bu gün, daha çok hazırlık ve bilinçlenme anlamına gelir. Müslümanlar, üç aylar boyunca günahlardan sakınır ve ibadetlerini artırarak manevi bir arınma sürecine girerler.

Bu bağlamda, "Bugün ne kandili?" sorusunun cevabı: Bugün kandil gecesi değildir. Ancak yaklaşan kandil günlerini takip etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimi düzenli olarak incelenebilir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılında beşinci kandil gecesi olarak idrak edilecek olan Regaip Kandili, üç aylar içerisindeki ilk kandil gecesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı vakit bilgilerine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecektir.

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk gelir. İslam dünyasında beş mübarek kandilden biri olarak kabul edilen bu gece, faziletli ve bol sevaplı bir zaman olarak bilinir.

"Regâib" kelimesi, köken olarak "arzulamak, meyletmek" anlamlarını taşır ve hadis ile fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" şeklinde yorumlanır. Bu nedenle Regaip Kandili'nde yapılan ibadetler, dualar ve sadakalar, manevi olarak büyük öneme sahiptir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar, yani Recep, Şaban ve Ramazan, İslam dininde mukaddes sayılan aylardır. Bu dönemde yapılan ibadetlerin sevabı fazladır ve günahlardan kaçınmak, kişisel manevi gelişim için önemlidir.

Özellikle Recep ayı içerisindeki Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını simgeler ve müminler için ruhsal bir uyanış olarak kabul edilir. Üç aylar bir kandil gecesi değildir; kandil geceleri bu aylardan belirli günlere denk gelir. Bu nedenle üç ayların manevi atmosferi, Regaip Kandili gibi gecelerde doruk noktasına ulaşır.