Bugün Galatasaray maçı var mı?

Galatasaray'ın bugün maçı olup olmadığı futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hazırlık kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bugün oynayacağı Venezia karşılaşmasıyla yeni sezon öncesindeki son durumunu test edecek. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve maçla ilgili tüm detaylar taraftarlar tarafından merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 TEMMUZ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. Hazırlık maçları ve Avrupa kupası ön eleme karşılaşmalarıyla futbol heyecanı sürerken, günün en dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray, İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya gelecek. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlar ile yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

27 Temmuz tarihli maç programında iki hazırlık karşılaşması futbolseverleri bekliyor. Günün ilk maçında Muğlaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelirken, akşam saatlerinde Galatasaray sahaya çıkacak.

17:00

• Muğlaspor - Keçiörengücü (Hazırlık Maçı)

• Yayın: Yayın Yok

21:00

• Galatasaray - Venezia (Hazırlık Maçı)

• Yayın: S Sport Plus

GALATASARAY BUGÜN SAHAYA ÇIKIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, teknik heyetin yeni sezon planlaması kapsamında son durumunu test ederken, taraftarlar da karşılaşmayı S Sport Plus ekranlarından takip edebilecek.

YARIN KİMİN MAÇI VAR?

Yarın da hazırlık maçları ve UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşmaları futbol gündemini oluşturacak. Chelsea, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Everton gibi takımlar sahaya çıkacak.

12:45

• Chelsea - WS Wanderers (Hazırlık Maçı)

• Yayın: Yayın Yok

15:00

• Çaykur Rizespor - Hull City (Hazırlık Maçı)

• Yayın: TV 8 Buçuk

17:00

• Gaziantep FK - OFK Belgrade (Hazırlık Maçı)

• Yayın: Yayın Yok

18:00

• KuPS - Sabah Bakü (UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme)

• Yayın: İçtimai TV

21:45

• Stoke City - Everton (Hazırlık Maçı)

• Yayın: TRT Spor

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI

Bugünün en dikkat çeken mücadelesi Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık maçı olacak. Yarın ise Çaykur Rizespor-Hull City karşılaşması ile KuPS-Sabah Bakü UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.

MAÇLAR HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalar farklı platformlardan futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray-Venezia maçı S Sport Plus'tan, Çaykur Rizespor-Hull City mücadelesi TV 8 Buçuk'tan, KuPS-Sabah Bakü maçı İçtimai TV'den ve Stoke City-Everton karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluşu bulunmayan hazırlık maçları ise televizyon ekranlarından canlı olarak izlenemeyecek.