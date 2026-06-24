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Bugün Dünya Kupası maçı yok mu, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Bugün Dünya Kupası maçı yok mu, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri “Bugün Dünya Kupası maçı yok mu, bugün hangi karşılaşmalar var?” oluyor. Turnuvanın grup aşamasında heyecan hız kesmeden devam ederken, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü de kritik mücadelelere sahne oluyor. Günün programında İsviçre – Kanada, Bosna-Hersek – Katar, İskoçya – Brezilya ve Fas – Haiti gibi önemli karşılaşmalar dikkat çekiyor.

Ayrıca aynı günün ilerleyen saatlerinde Çekya – Meksika ve Güney Afrika – Güney Kore maçlarıyla grup dengelerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Özellikle puan tablosunu yakından ilgilendiren bu mücadeleler, takımların üst tura yükselme şansını doğrudan etkiliyor. Futbolseverler ise “Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?” sor

2026 DÜNYA KUPASI’NDA 24 HAZİRAN ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Grup aşamasında kritik mücadelelerin sahne alacağı günde futbolseverler, günün maç takvimini yakından takip ediyor. Özellikle İsviçre– Kanada ve Bosna-Hersek– Katar karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

BUGÜN OYNANACAK 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI

Dünya Kupası’nda 24 Haziran programı farklı gruplarda oynanacak önemli karşılaşmaları içeriyor. Kolombiya–D.Kongo Cumhuriyeti ve Panama–Hırvatistan maçları günün erken saatlerinde sahne alırken, akşam bölümünde grup B mücadelesi dikkat çekiyor.

GRUP K VE GRUP L MAÇLARI

Günün ilk karşılaşmalarından biri Grup K’da Kolombiya ile D.Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak. Grup L’de ise Panama ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, gruplarda dengeleri değiştirebilecek kritik öneme sahip.

GRUP B’DE İKİ KRİTİK KARŞILAŞMA

24 Haziran programının en çok merak edilen bölümünde Grup B maçları yer alıyor. İsviçre–Kanada ve Bosna-Hersek–Katar karşılaşmaları aynı gün içerisinde oynanacak. Takımlar, üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

25 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Turnuvada futbol heyecanı ertesi gün de devam ediyor. 25 Haziran maç takviminde Grup A, Grup C ve Grup E karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. Özellikle Almanya ve Brezilya’nın yer aldığı maçlar büyük ilgi görüyor.

YARIN OYNANACAK ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Grup A’da Güney Afrika–Güney Kore ve Çekya–Meksika maçları, Grup C’de İskoçya– Brezilya ve Fas– Haiti karşılaşmaları oynanacak. Grup E’de ise Ekvador–Almanya ve Curaçao–Fildişi Sahili maçları günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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