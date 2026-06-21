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Bugün Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Bugün Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
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“Bugün Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. FIFA Dünya Kupası 2026 kapsamında bugün grup aşamasında kritik karşılaşmalar oynanıyor. Günün programında hem tamamlanan hem de henüz oynanacak maçlar bulunurken, özellikle Avrupa ve Güney Amerika temsilcilerinin sahaya çıkacağı mücadeleler dikkat çekiyor.

FIFA Dünya Kupası 2026 kapsamında bugün Tunus–Japonya karşılaşması tamamlanırken Japonya sahadan galibiyetle ayrıldı. Günün devamında ise İspanya–Suudi Arabistan, Belçika–İran, Uruguay–Cape Verde ve Yeni Zelanda–Mısır maçları futbolseverleri bekliyor. Grup maçlarının devam ettiği turnuvada bu karşılaşmalar, puan durumu ve sıralama açısından büyük önem taşıyor.

21 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

“Bugün Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. FIFA Dünya Kupası 2026 kapsamında 21 Haziran Pazar günü grup aşamasında önemli karşılaşmalar oynanıyor. Günün maç programı hem TRT 1 hem de farklı yayın kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşuyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 HAZİRAN PAZAR

21 Haziran Pazar günü Dünya Kupası fikstüründe İspanya–Suudi Arabistan ve Belçika–İran karşılaşmaları öne çıkıyor. Bu maçlar saat 19.00 ve 22.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

22 HAZİRAN PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

Turnuvada 22 Haziran Pazartesi günü ise Uruguay–Yeşil Burun Adaları maçı 01.00’de, Yeni Zelanda–Mısır karşılaşması ise 04.00’te oynanacak. Her iki mücadele de grup sıralamasını yakından etkileyecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Voleybol milli takımı Filenin Sultanları da bugün sahaya çıkıyor. Türkiye–Çin karşılaşması 19.30’da TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Aynı gün ayrıca Arjantin–Almanya mücadelesinin 20.00’de TRT 1’de yayınlanması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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