Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz Salı bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final yolunda nefeslerin tutulduğu yarı final aşamasına geçildi. Turnuvada çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından son dört takım belli olurken, futbolseverlerin gözü şimdi yarı final karşılaşmalarına çevrildi. "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "12 Temmuz Salı bu akşam Dünya Kupası hangi maçlar var?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 14 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmanın saati, yayın bilgisi ve yarı final fikstürüne ilişkin tüm ayrıntılar…

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Turnuvanın ilk yarı final mücadelesinde Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Her iki ekip de turnuva boyunca ortaya koydukları performansla dikkat çekerken, finale yükselecek ilk takım bu kritik karşılaşmanın ardından belli olacak. Teknik heyetlerin tercih edeceği kadrolar ve yıldız futbolcuların performansı ise futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

12 TEMMUZ SALI BU AKŞAM DÜNYA KUPASI HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final programı kapsamında bu akşam oynanacak tek karşılaşma şu şekilde:

14 Temmuz 2026 Salı

22.00 | Fransa - İspanya (TRT 1)

Yarı final etabının ikinci karşılaşması ise bir gün sonra oynanacak.

15 Temmuz 2026 Çarşamba

22.00 | İngiltere - Arjantin (TRT 1)

Her iki mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaları kazanan takımlar Dünya Kupası finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

DÜNYA KUPASI YARI FİNALİNDE HANGİ TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA GELECEK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen dört takım şu şekilde sıralandı:

Fransa

İspanya

İngiltere

Arjantin

İlk yarı finalde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelirken, ikinci yarı finalde İngiltere ile Arjantin finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Turnuvanın bu aşamasında hata yapma lüksü bulunmuyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanan yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler Dünya Kupası finaline yükselirken, kaybeden takımlar ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Türkiye'deki futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmalarını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Maç öncesi analizler, kadrolar, son gelişmeler ve maç sonu değerlendirmeleri de TRT'nin yayın akışı kapsamında izleyicilerle buluşacak. Böylece futbolseverler yarı final heyecanını kesintisiz şekilde ekran başından takip etme fırsatı yakalayacak.