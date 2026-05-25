Kurban Bayramı tatiline ilişkin alınan idari izin kararının ardından milyonlarca vatandaşın gündeminde aynı soru yer aldı: bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kararı yalnızca kamu çalışanlarını kapsayan idari izin uygulaması kapsamında değerlendiriliyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

25 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde bankalar açık olacak. Alınan idari izin kararı bankacılık sektörünü kapsamadığı için şubelerde normal çalışma düzeni uygulanacak.

Vatandaşlar bugün banka şubelerinden gişe işlemleri başta olmak üzere birçok finansal işlemini gerçekleştirebilecek. Nakit çekme ve yatırma işlemleri, kredi başvuruları, hesap açılışı, para transferleri ve müşteri hizmetleri işlemleri kesintisiz şekilde devam edecek.

İdari izin uygulaması yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumlarını bağlayan bir karar niteliği taşıyor. Bu nedenle bankalar, resmi tatil ilan edilmeyen günlerde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Özellikle işlem yoğunluğu yaşanan dönemlerde bankaların çalışma durumu büyük önem taşırken, 25 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla bankacılık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı belirtiliyor.

25 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

25 Mayıs Pazartesi günü hem kamu bankaları hem de özel bankalar tam gün hizmet verecek. Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar normal mesai saatleri içerisinde müşterilerine hizmet sunmayı sürdürecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel sektör bankaları da açık olacak. Şubelerde günlük bankacılık işlemleri rutin şekilde gerçekleştirilecek.