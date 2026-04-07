2025-2026 eğitim öğretim yılı, öğrenciler ve veliler için yoğun geçen bir dönemin ardından nihayet sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan güncel takvime göre, okulların kapanış tarihi ve yaz tatili planlamaları belli oldu. Peki, Bu yıl okullar ne zaman kapanacak? 2026 yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Haberimizde öğrencilerin heyecanla beklediği karne günü, tatil başlangıcı ve okulların kapanmasına kalan süre gibi merak edilen tüm detayları paylaşıyoruz.

BU YIL OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih, ikinci dönemin son ders zilinin çalacağı gün ile aynı zamana denk geliyor. Öğrenciler, bir yıl boyunca gösterdikleri emeklerin karşılığını alacakları karne töreni ile yeni döneme hazırlık yapacakları yaz tatiline adım atacaklar.

Okulların kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında, genellikle saat 10:00 ile 11:00 arasında karne dağıtım törenleri gerçekleştirilecek. Ancak her okulun kendi iç planlaması doğrultusunda bu saatlerde küçük değişiklikler olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların kapanmasına 26 Haziran 2026 tarihine kadar gün sayısı önem kazanmaktadır. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına kaç gün kaldığını hesaplamak, hem öğrenciler hem de veliler için tatil planlamasını kolaylaştırır. Okulların kapanmasına 80 gün kalmış oluyor. ( 7 Nisan)

Özellikle öğrenciler, son ders günlerine kalan süreyi göz önünde bulundurarak ödevlerini, projelerini ve sınav hazırlıklarını tamamlayabilirler. Veliler ise çocuklarının tatil öncesi rutinlerini ve sosyal etkinliklerini organize etme imkânı bulurlar.