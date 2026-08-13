Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru için merak edilen tarih geldi. “Bu gece meteor yağmuru olacak mı?” sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, 13 Ağustos gecesi gökyüzünde meteorların görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos’a kadar aktif olacak ve özellikle karanlık, şehir ışıklarından uzak bölgelerde gözlem yapmak mümkün olacak.

BU GECE METEOR YAĞMURU OLACAK MI?

“Bu gece meteor yağmuru olacak mı?” sorusu, gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesinde en yoğun dönemine ulaşıyor. Meteor yağmurunun etkisi 13 Ağustos gecesi de sürerken, uygun hava ve gözlem koşullarında çok sayıda meteor görmek mümkün.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru 2026 yılında 17 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak. Meteorların en yoğun görüldüğü dönem ise 12-13 Ağustos gecesi olarak öne çıkıyor. Amerikan Meteor Topluluğu da 2026 Perseid maksimumunun 12-13 Ağustos gecesinde gerçekleşeceğini belirtiyor.

13 Ağustos'un erken saatlerinde gökyüzünü izleyenler, özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde meteorları çıplak gözle gözlemleme şansına sahip. Uzman kaynaklara göre meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün kullanmaya gerek bulunmuyor; geniş bir gökyüzü alanını çıplak gözle takip etmek daha uygun.

METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENECEK?

Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman gece yarısından sonraki saatler ve şafak öncesi dönem olarak öne çıkıyor. 13 Ağustos sabahının erken saatlerinde meteor aktivitesinin daha belirgin olması bekleniyor.

Meteorları daha rahat görebilmek için mümkün olduğunca karanlık ve açık bir bölge tercih edilmesi gerekiyor. Şehir ışıklarından uzaklaşmak, gözlerin karanlığa alışması için bir süre beklemek ve gökyüzünün geniş bir bölümünü izlemek gözlem şansını artırıyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru özellikle Kuzey Yarım Küre'den daha iyi gözlemlenebiliyor. Türkiye de Kuzey Yarım Küre'de bulunduğu için uygun hava koşullarında meteor yağmurunu izlemek mümkün. Meteorlar gökyüzünde Perseus takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünse de gökyüzünün farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir.

2026 yılında Ay'ın yeniay dönemine denk gelmesi de gözlem açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ay ışığının oldukça düşük olması, özellikle daha sönük meteorların fark edilmesini kolaylaştırıyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURUNDA KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

Perseid meteor yağmuru, yılın en yoğun ve dikkat çekici meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor. Karanlık ve uygun gözlem koşullarında saatte yaklaşık 60 ila 100 meteor görülmesi mümkün olabiliyor. Ancak gerçek gözlem sayısı hava durumu, ışık kirliliği ve gözlem yapılan bölgenin koşullarına göre değişebiliyor.

Meteor yağmurunun kaynağını ise 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıklar oluşturuyor. Dünya'nın bu parçacıkların oluşturduğu bölgeden geçmesiyle atmosfere giren küçük parçacıklar yanarak gökyüzünde kısa süreli ışık izleri meydana getiriyor.