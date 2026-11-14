Bu akşam milli maç var mı, milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarını takip eden futbolseverler, milli maç takvimini araştırıyor. Ay-yıldızlı ekibin kasım ayındaki son mücadelesinde rakibi Fransa olacak. Türkiye'nin 14 Kasım Cumartesi akşamı maçı bulunmazken Fransa- Türkiye karşılaşması 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Peki, bu akşam milli maç var mı, Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve milli maç programı…

BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?

A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım 2026 Cumartesi günü oynayacağı bir karşılaşma bulunmuyor. Milliler, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak.

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele öncesinde A Milli Takım, hazırlıklarını Bordeaux'da sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre millilerin maç öncesi basın toplantısı ve antrenmanı da 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma, 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta mücadelesi, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa-Türkiye mücadelesi, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak karşılaşma, iki takımın grup aşamasındaki son maçı olacak.

A MİLLİ TAKIM'IN KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki iki karşılaşmayla UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak. Millilerin programında Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye maçları yer alıyor.

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika – 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye – 22.45

Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından grup aşamasındaki son sınavı için Fransa deplasmanına çıkacak.