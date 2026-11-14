Bu akşam milli maç var mı, milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesini takip eden futbolseverler, milli maç takvimine odaklandı. Ay-yıldızlı ekibin Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve saati merak edilirken, bu akşam milli maç olup olmadığı ve mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağı da araştırılıyor. Peki, Bu akşam milli maç var mı, milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarını takip eden futbolseverler, milli maç takvimini araştırıyor. Ay-yıldızlı ekibin kasım ayındaki son mücadelesinde rakibi Fransa olacak. Türkiye'nin 14 Kasım Cumartesi akşamı maçı bulunmazken Fransa- Türkiye karşılaşması 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Peki, bu akşam milli maç var mı, Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve milli maç programı…
BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?
A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım 2026 Cumartesi günü oynayacağı bir karşılaşma bulunmuyor. Milliler, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak.
Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele öncesinde A Milli Takım, hazırlıklarını Bordeaux'da sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre millilerin maç öncesi basın toplantısı ve antrenmanı da 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma, 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta mücadelesi, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.
TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fransa-Türkiye mücadelesi, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak karşılaşma, iki takımın grup aşamasındaki son maçı olacak.
A MİLLİ TAKIM'IN KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI
A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki iki karşılaşmayla UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak. Millilerin programında Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye maçları yer alıyor.
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika – 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye – 22.45
Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından grup aşamasındaki son sınavı için Fransa deplasmanına çıkacak.