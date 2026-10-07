Bu akşam kimin maçı var, maçlar hangi kanalda, bu akşam hangi maçlar var, bu akşam maç yok mu?

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Futbolseverler ve basketbolseverler, 7 Ekim Çarşamba akşamı hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tur heyecanından Avrupa kupalarındaki mücadelelere kadar uzanan programda "Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak, maçlar internetten nasıl izlenir?" soruları öne çıkıyor. Bu akşam oynanacak tüm maçların listesi, başlama saatleri ve yayın bilgileri haberimizde.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

7 Ekim 2026 Çarşamba günü sporseverleri futboldan basketbola uzanan yoğun bir program bekliyor. Günün programında Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele eden basketbol takımlarımızın maçları da yer alıyor. Karşılaşmaları ekran başından takip etmek isteyenler, maçların başlama saatlerini ve yayıncı kanalları araştırıyor.

7 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

Günün maç programı ve yayın bilgileri şöyle:

14.00 Zonguldak FK - Düzce Cam Düzcespor (Futbol) - A Spor

17.00 Yeşilyurt Belediyespor - Gelecek Siirt 56 SK (Futbol) - A Spor

17.00 Keçiören - TED Ankara (Basketbol) - HT Spor

19.00 Trabzonspor - JSF Nanterre (Basketbol) - tabii

19.30 ÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin (Basketbol) - TRT Spor

20.00 Eskişehirspor - Akşehirspor (Futbol) - A Spor

21.45 Paris - ASVEL Villeurbanne (Basketbol) - S Sport Plus

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI SÜRÜYOR

Futbolda günün öne çıkan karşılaşmaları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak. Tek maç eleme usulüyle oynanan kupa maçlarında galip gelen takımlar bir üst tura yükselecek. Günün kupa programında Zonguldak FK-Düzce Cam Düzcespor, Yeşilyurt Belediyespor-Gelecek Siirt 56 SK ve Eskişehirspor-Akşehirspor karşılaşmaları yer alıyor. Kupa maçları A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BASKETBOLDA AVRUPA HEYECANI

Basketbolda ise Türk takımları Avrupa arenasında sahne alacak. Trabzonspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi JSF Nanterre'yi Hayri Gür Spor Salonu'nda ağırlayacak. Kadın basketbolunda ise FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Mersin'deki dev mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen ara devam ediyor. Bu nedenle bugün Süper Lig'de oynanacak bir karşılaşma bulunmuyor. Lig maçları, 9 Ekim'de yeniden başlayacak.