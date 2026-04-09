9 Nisan akşamı televizyonseverler için dopdolu bir yayın akışı izleyiciyle buluşacak. Prime time kuşağında, popüler diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli programlar ve özenle seçilmiş sinema filmleri ardı ardına ekrana gelecek. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayımlanacağı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 9 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
9 Nisan Perşembe akşamı ekran başındakileri yoğun ve keyifli bir yayın maratonu bekliyor. Prime time kuşağında popüler diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli talk showlar ve özenle seçilmiş sinema filmleri peş peşe ekrana gelecek. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 The Traitors Türkiye
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 The Traitors Türkiye
- 23.15 Arka Sokaklar
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 06.30 Sandık Kokusu
- 09.30 Delikanlı
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
- 22.45 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
TRT 1
- 06.30 Beni Böyle Sev
- 09.25 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Cennetin Çocukları
- 23.00 Sessiz Saat
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026