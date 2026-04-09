Bu akşam hangi diziler var? 9 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

9 Nisan Perşembe akşamı ekran başındakileri yoğun ve keyifli bir yayın maratonu bekliyor. Prime time kuşağında popüler diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli talk showlar ve özenle seçilmiş sinema filmleri peş peşe ekrana gelecek. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 The Traitors Türkiye

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 The Traitors Türkiye

23.15 Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06.30 Sandık Kokusu

09.30 Delikanlı

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

06.30 Beni Böyle Sev

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

23.00 Sessiz Saat

TV8