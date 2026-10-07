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Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta sonunun ardından televizyon ekranlarında yeni haftanın üçüncü gününe özel dizi, yarışma, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. 7 Ekim 2026 Çarşamba TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “7 Ekim Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yayın akışları, hafta ortasında ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 7 Ekim Çarşamba TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 7 Ekim Çarşamba TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
  • 16.00 – Esra Eron’da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Aşk ve Taht

KANAL D

  • 07.00 – İkizler Memo
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Uzak Şehir
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Haysiyet

NOW TV

  • 07.15 – İlk Bakış
  • 08.30 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Ömür Usta
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Ömür Usta
  • 17.30 – Kumbara
  • 19.00 – NOW Ana Haber
  • 20.00 – Yeraltı

SHOW TV

  • 06.00 – Siyah Kalp
  • 09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Buse Varol İle Gelin Evi
  • 15.00 – Bahar
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Sevdan Bir Ateş

STAR TV

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 07.30 – Kalk Gidelim
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.15 – Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 11.30 – MasterChef Türkiye
  • 16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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