Bu akşam hangi diziler var? 7 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Aralık 2025 Pazar akşamı televizyon ekranları, izleyicilere zengin bir yayın yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Popüler dizilerden heyecan dolu yarışma programlarına, hafta sonu keyfini artıracak özel yapımlardan sinema filmlerine kadar pek çok seçenek ekranlarda yer alıyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 7 Aralık tarihli yayın akışları belli olurken, izleyicilerin hangi programları hangi kanalda takip edebileceğine dair tüm detaylar haberimizde.

7 ARALIK 2025 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Gözleri Karadeniz

14.20 Kuruluş Orhan

16.50 Cash Out 2

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

7 ARALIK 2025 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

D Pazar 13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.40 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

22.45 Son Ültimatom

7 ARALIK 2025 PAZAR NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20.00 Sahtekarlar

00.00 Efsane Futbol

7 ARALIK 2025 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.00 Gırgıriye

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bahar

7 ARALIK 2025 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

7 ARALIK 2025 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Ege'nin Hamsisi

08.25 Teşkilat

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

7 ARALIK 2025 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI