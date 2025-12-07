Bu akşam hangi diziler var? 7 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Aralık 2025 Pazar akşamı, televizyon izleyicileri birbirinden çeşitli programlarla ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Popüler diziler, yarışma programları, özel yapımlar ve sinema kuşaklarıyla dikkat çeken Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 7 Aralık tarihli yayın akışları merak konusu oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 7 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 ARALIK 2025 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 Hafta Sonu
- 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11.20 Dizi TV
- 12.10 Gözleri Karadeniz
- 14.20 Kuruluş Orhan
- 16.50 Cash Out 2
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
7 ARALIK 2025 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Pazar
- 13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13.45 Arda ile Omuz Omuza
- 14.40 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Haber
- 20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
- 22.45 Son Ültimatom
7 ARALIK 2025 PAZAR NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13.00 Kıskanmak
- 16.00 Sahtekarlar
- 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Sahtekarlar
- 00.00 Efsane Futbol
7 ARALIK 2025 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.00 Gırgıriye
- 10.00 Pazar Sürprizi
- 13.00 Bahar
- 15.30 Rüya Gibi
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 Bahar
7 ARALIK 2025 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kiralık Aşk
- 09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11.00 Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 Kral Kaybederse
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Çarpıntı
7 ARALIK 2025 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Ege'nin Hamsisi
- 08.25 Teşkilat
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Yurda Dönüş
- 14.05 Cennetin Çocukları
- 17.30 Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
7 ARALIK 2025 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.45 Gençlik Rüzgarı
- 10.00 Gazete Magazin
- 17.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm