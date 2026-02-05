Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 5 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

5 Şubat akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için prime time yayın akışı netleşti. Kanalların akşam kuşağında ekrana getireceği dizi ve programlar, rekabeti daha da kızıştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 5 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

5 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında prime time rekabeti hız kazanıyor. Dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlenceli içeriklere uzanan akşam kuşağında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 19.45 – Kupa Günlüğü
  • 20.30 – Fenerbahçe – Erzurumspor
  • 22.50 – A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – İnci Taneleri

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 – Now Ana Haber
  • 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Adalet 2
  • 22.00 – Adalet 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.35 – Kalk Gidelim
  • 09.25 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.35 – Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Gökdelen
  • 22.00 – Katwe Kraliçesi

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
