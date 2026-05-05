Bu akşam hangi diziler var? 5 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
5 Mayıs akşamı televizyon kanallarında izleyicileri yoğun ve renkli bir yayın akışı bekliyor. Sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel yapımlar peş peşe ekrana gelirken, “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu yine en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Farklı kanallarda yayınlanacak içerikler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 5 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
5 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Prime time kuşağında dizilerden yarışma programlarına, eğlence içeriklerinden sinema filmlerine kadar geniş bir yayın akışı ekrana gelirken, “Bu akşam hangi program hangi kanalda, saat kaçta?” sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Farklı kanallarda yayınlanacak içerikler merakla takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
5 MAYIS 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 19.45 Kupa Günlüğü
- 20.00 Beşiktaş - Konyaspor
- 22.40 A.B.İ
5 MAYIS 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Beyaz’la Joker
- 23.15 Eşref Rüya
5 MAYIS 2026 SALI NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
5 MAYIS 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Tokatçı
- 21.45 Delikanlı
5 MAYIS 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle
5 MAYIS 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.45 Beni Böyle Sev
- 09.25 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 13.55 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 22.00 Arsenal – Atletico Madrid
5 MAYIS 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026