Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için 5 Haziran Cuma gününün yayın akışı belli oldu. Kanalların hazırladığı program listelerinde sevilen diziler, eğlence programları ve dikkat çeken filmler yer alırken, prime time kuşağındaki yapımlar da şimdiden merak uyandırıyor. İşte ekran başındakileri bekleyen yayın akışına dair detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

23.20 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Her Yerde Sen

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Hava Muhalefeti

22.30 Vay Halime

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Ölümcül Takip

22.00 Kurtarıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.35 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI