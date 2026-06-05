Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
5 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Gün boyunca diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı yapımları ve haber bültenleri ekranlara gelirken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da merak konusu oldu. Kanal kanal yayın akışını takip eden izleyiciler, favori programlarının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için 5 Haziran Cuma gününün yayın akışı belli oldu. Kanalların hazırladığı program listelerinde sevilen diziler, eğlence programları ve dikkat çeken filmler yer alırken, prime time kuşağındaki yapımlar da şimdiden merak uyandırıyor. İşte ekran başındakileri bekleyen yayın akışına dair detaylar...
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
- 23.20 A.B.İ
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Her Yerde Sen
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Sen Çal Kapımı
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Hava Muhalefeti
- 22.30 Vay Halime
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Haber
- 20.00 Ölümcül Takip
- 22.00 Kurtarıcı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 07.35 Balkan Ninnisi
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.20 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler