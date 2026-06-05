Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Gün boyunca diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı yapımları ve haber bültenleri ekranlara gelirken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da merak konusu oldu. Kanal kanal yayın akışını takip eden izleyiciler, favori programlarının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için 5 Haziran Cuma gününün yayın akışı belli oldu. Kanalların hazırladığı program listelerinde sevilen diziler, eğlence programları ve dikkat çeken filmler yer alırken, prime time kuşağındaki yapımlar da şimdiden merak uyandırıyor. İşte ekran başındakileri bekleyen yayın akışına dair detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun
  • 23.20 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Her Yerde Sen
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Sen Çal Kapımı
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Hava Muhalefeti
  • 22.30 Vay Halime

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Ölümcül Takip
  • 22.00 Kurtarıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.35 Balkan Ninnisi
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.20 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

90'lı yıllara damga vuran çiftin kızları büyüdü, oryantal oldu
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Yalova'da kaybolan çocuk plajda ölü bulundu
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu

Kokuyu alan telefona sarıldı, korkunç gerçek 9 gün sonra ortaya çıktı
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişiye gözaltı kararı
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu