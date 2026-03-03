Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 3 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
3 Mart akşamı ekran başındakileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında dizilerin yeni bölümleri, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşurken, sinema filmleri de farklı seçenek arayanlar için ekranda yerini alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 3 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

3 Mart Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında yeni bölümleriyle diziler, heyecanlı yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. Aynı saatlerde farklı yapımlar arasında seçim yapmak isteyen seyirciler, yayın akışını yakından incelemeye başladı. Detaylar haberin devamında…

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19.35 atv Ana Haber
  • 20.00 A.B.İ

KANAL D

  • 07.00 İkizler Memo-Can
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.00 Bir Ramazan Akşamı
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya
  • 23.15 Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
  • 13.20 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak

SHOW TV

  • 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 07.05 Kalk Gidelim
  • 08.55 Adını Sen Koy
  • 10.00 Kur'an'ın Mesajı
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.20 Seksenler
  • 13.50 Vefa Sultan
  • 15.30 Kur'an'ın Mesajı
  • 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  • 17.45 Ramazan Sevinci
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 06.30 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
